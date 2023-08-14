Realme, GT2 modelinin ardından GT3 ve GT4 modellerini atlayarak GT5’i piyasaya sunacağını açıkladı. GT2 modelinden sonra çığır atlayan Realme’nin yeni akıllı telefonu GT5’in teknik özellikleri Digital Chat Station’da yayınlandı.

Biz de bu yazımızda üst segmentteki Realme’nin yeni telefonu Realme GT5 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki detayları sizler için ele aldık.

Realme GT5 Özellikleri

Batarya: 240W hızlı şarj destekli 4600 mAh

Ön kamera: F/2.4 diyafram açıklığında 16 MP

GPU: Adreno 740

Bağlantılar: USB Type-C, 5G SA/ NSA, Bluetooth 5.2, Çift 4G VoLTE, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), NFC

Ekran: 6.74 inç büyüklüğünde 2772 × 1240 piksel çözünürlüklü 144 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip AMOLED, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma, %100 DCI-P3 renk gamı

SIM: Çift SIM (nano+nano)

İşletim Sistemi: 8 Gen 2 4 nm

RAM: 8GB / 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X

Ses sistemi: Dolby Atmos, USB Type-C ses, Stereo hoparlör

Ağırlık: 205 gr

Boyut: 63.13×75.38×8.86mm

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0)

İşletim sistemi: Android 13 Realme UI 4.0

Kamera sistemi: LED flaş, 1/1.56′′ Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, 8MP 120° ultra geniş kamera, f/2.4 diyaframlı 2 MP makro kamera, f/1.8 diyafram, f/2.2 diyafram, OIS

Aynı zamanda Realme GT5, ekran içi parmak izi sensörden oluşacak.

Realme GT5 Fiyatı

Realme GT5, temmuz ayında TENNA listelerinde görüntülenen GT Neo 6 modelinin serisi olarak piyasaya sunulacak. Fiyatıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Fakat 483,30 dolardan piyasaya sunulacağına dair söylentiler var.

Realme GT5 Çıkış Tarihi

Realme GT5, koruyucu kılıf içerisinde satışa sunulacak. Cihaz, ağustos ayı içerisinde teknoloji severlere tanıtılacak.

Realme GT5, büyük bir olasılıkla Çin dışındaki diğer ülkelerde GT Neo 6 olarak piyasaya çıkacak.