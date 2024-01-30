Realme Note 50 Özellikleri ve Fiyatı

Realme Android destekli ve bütçe dostu akıllı telefon modelini tanıttı. Realme Note 50 isimli bu cihaz gelişmiş teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Yakın zamanda fiyat / performans ürünü bir akıllı telefon almak isteyenler bu cihazın sunduğu olanaklara göz atmak isteyebilir. İşte, Realme Note 50 hakkında bilmeniz gerekenler!

Realme Note 50 Özellikleri

iPhone 14 Pro Max’in 6.7 inçlik kullanışlı ekran boyutunun bir tık üstünde olan 6.74 inçlik ekran, cihazın dikkat çeken başlıca özellikleri arasında yer alıyor.

HD+ çözünürlük sunan IPS LCD ekranın üst kısmında 5 MP’lik bir adet ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ikili kamera sistemi mevcut. Ana kamera 13 MP çözünürlüğe sahip.

186 gram ağırlığındaki cihazın tasarımı dış görünüş itibariyle Redmi Note 12 Pro’yu andırıyor. Uzunluğu 167.2 mm olan cihazın genişliği 76.7 mm kalınlığı ise 7.99 mm olarak belirtiliyor.

Diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 6.74 inç IPS LCD (720 x 1600 px) HD+ görüntü kalitesi

Ekran yenileme hızı: 90 Hz

Dokunmatik örnekleme hızı: 180 Hz

Maksimum parlaklık: 500 nit

Piksel yoğunluğu: 260 PPI

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

İşlemci: Unisoc T612

RAM: 4 GB LPDDR4X

Hafıza kartı desteği mevcut

Dahili Depolama: 64 – 128 GB

Ana kamera: 13 MP

1080p Full HD 30 FPS Video

İkinci arka kamera mevcut

Ön kamera: 5 MP

Ön kamera video çözünürlüğü: 720p HD

İşletim sistemi: Android 13

Suya dayanıklılık: IPX4

Toza dayanıklılık: IP5X

Realme Note 50 Fiyatı

Cihazın yurt dışı fiyatı belirlendi. Sahip olduğu özellikleri baz alarak yeni çıkan akıllı telefon modelleriyle kıyasladığımızda fiyat / performans ürünü olduğunu söylemek mümkün.

Şu an için cihazın satış fiyatı 65 dolar açıklandı. Seçilen depolama seçeneklerine göre bu fiyat değişkenlik gösterebilir.

Belirlenen fiyat TL olarak baktığımızda güncel kurla 1.972 TL’ye denk geliyor. Bu fiyata tabi ki vergiler dahil değil. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz olsa da, Realme Note 50 ülkemizde satışa çıkarsa öğrenciler için vergisiz olarak alınabilecek telefonlar listesine hızlı bir giriş yapabilir.