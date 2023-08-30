Oyunlarda ve Filmlerde Reboot Ne Demek?

Özellikle filmlerde ve oyunlarda sıklıkla duyduğumuz bir tanım olan reboot kavramının ne olduğunu biliyor musunuz? Reboot ne demek, Reboot nedir gibi sorulara cevap niteliğinde olan bu yazımız sizin için çok bilgilendirici olacak.

Reboot Nedir?

En temelde “yeniden başlatmak” anlamına gelen bu kelime bir serinin yeniden ele alınmasına verilen isimdir. Öncekinden farklı tarzla ve üslupla bir oyun ya da film serisi tekrar piyasaya sunulursa reboot edilmiş olur.

Reboot kelimesi sıklıkla remake ve remaster ile karıştırılır. Bu durum son derece normaldir ancak aralarındaki bariz farkları da bilmek gerekir. Remake “yeniden yapmak” anlamına gelir ve önceki esere sadık kalınarak yapılan bir yöntemdir. Reboot’da ise bu durum söz konusu değildir. Farklı bir şekilde ele alındığı zaman yeni yapılan işlere reboot denir.

Remaster ise "yeniden düzenleme” anlamına gelir. Zaten var olan bir eseri çok daha iyi hale getirip yeniden sunma manasına gelir. Yani ortaya “yeni” bir iş değil, aynısının daha cilalı ve iyi versiyonu sunulur.

Reboot Örnekleri

Sinemadan örnek veremek gerekirse en iyi Christopher Nolan filmleri olan Batman üçlemesi mükemmel bir reboot örneğidir. Geçmişte pek çok Batman filmi çıkmıştır ancak hiçbiri Nolan’ın çektiği Batman filmleri gibi değildir. Usta yönetmen bu filmlerde Batman’i ve yaşanan olayları bir çizgi roman uyarlaması gibi değil, gerçek bir olay gibi beyaz perdeye taşımıştır. Bu nedenle Nolan’ın filmleri ile Batman serisine reboot atılmış oldu.

Oyunlardan örnek vermek gerekirse de Tomb Raider serisi çok yerinde bir örnek olacaktır. İlk kez 1996 yılında piyasaya sürülen Tom Raider oyunu 2008 yılına kadar devam eden bir seri haline geldi. 2013 yılında seriye reboot atıldı ve sadece “Tomb Raider” ismiyle bir oyun sunuldu.

Artık ana karakterimiz olan Lara Croft çok daha genç bir kadındır ve oynanış baştan aşağı komple değişmiştir. Tom Raider serisinin bu denli farklı yorumlanması ve yepyeni bir hale getirilmesi reboot olarak adlandırılır.

Reboot nedir, Reboot ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Reboot versiyonunu en beğendiğiniz oyun ya da film nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.