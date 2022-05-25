Redmi Note 9 Özellikleri Neler? 2022’de Alınır mı?

Redmi Note 9 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak eden kişilerin sayısı oldukça fazla durumda. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen cihaz, günümüzde tercih edilmeye devam ediyor. Peki, 2022 yılında Redmi Note 9 satın alınır mı? Bu yazıda çok sayıda kullanıcı tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Sahip olduğu şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan Redmi Note 9, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Teknik özellikleri ile ön plana çıkan cihaz, satışa sunulduğu dönem orta segment telefonlar arasında oldukça iddialıydı.

Günümüzde hâlâ çoğu kişi tarafından tercih edilen söz konusu telefonun neler sunduğunu merak eden kullanıcılar için bir yazı hazırladık. Hazırladığımız yazıda ayrıca Redmi Note 9 isimli akıllı telefon modelini 2022 yılında satın almak mantıklı mı sorusunu da cevaplayacağız.

Redmi Note 9 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,53

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G85

GPU: Mali-G52 MC2

RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.0

Batarya: 5020 mAh

Yazılım: Android 10 (Android 11’e yükseltilebilir), MIUI 12.5 E

Ağırlık: 199 gram

Kalınlık: 8,9 mm

6,53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 9, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Xiaomi’nin alt markası Redmi tarafından üretilen akıllı telefon modelinin ekranında IPS LCD paneli bulunuyor.

Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan cihazda 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere toplamda üç farklı RAM seçeneği yer alıyor. Telefonun depolama alanı tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Böylece kullanıcılar ihtiyacına uygun depolama alanını ve RAM’i tercih edebiliyor.

Cihazın arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Arka kameralar 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilen Redmi Note 9’un ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. HDR ve panorama özelliklerini içeren ön kamera, tıpkı arka kameralar gibi 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

199 gram ağırlığındaki telefon 162,3 x 77,2 x 8,9 mm boyutlarında. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen telefon Android 10 işletim sistemi ile beraber geliyor ancak Android 11 sürümüne yükseltilebiliyor. Cihazın arayüz tarafında ise MIUI 12.5 E mevcut. Peki, Redmi’nin popüler telefonunun fiyatı nedir, 2022 yılında alınır mı?

Redmi Note 9 Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz yıllarda çıkışını gerçekleştiren ve günümüzde hâlâ pek çok kullanıcı tarafından tercih edilen Redmi Note 9 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 4500 TL ila 4700 TL civarında fiyat etiketi ile satılıyor.

Redmi Note 9 isimli akıllı telefon modelini internette ikinci el olarak da bulabilmeniz mümkün. Şu anda internette 2600 TL veya 3000 TL civarında fiyat etiketine sahip olan ikinci el Redmi Note 9 mevcut. Elbette ürünün sıfır ve ikinci el fiyat etiketleri zaman içerisinde artabilir ya da azalabilir.

Redmi Note 9 2022’de Alınır mı?

Özellikle son dönemde akıllı telefon modellerinin fiyat etiketinde ciddi bir artış yaşandı. Bu sebepten ötürü yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kişilerin çoğu, giriş ya da orta segment telefonları tercih ediyor.

Orta segmentte konumlanan Redmi Note 9’u 2022 yılında satın almanın mantıklı olup olmadığı epey merak ediliyor. Söz konusu akıllı telefon modelinin ekranı 6,53 inç büyüklüğünde. Bu nedenle cihaz, büyük ekrana sahip cihazları kullanmaktan hoşlanan kişilere hitap ediyor.

MediaTek G85 işlemci, 4 GB RAM ve Mali-G52 MC2 GPU’nun yer aldığı cihaz, birçok işlemi başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor. Cihazın en çok dikkat çeken kısmı ise batarya kapasitesidir. 5020 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, uzun süre boyunca oyun oynama veya video izleme imkânı sunuyor.

Söz konusu akıllı telefon modeli Android 10 işletim sistemi ile beraber geliyor. Redmi Note 9’u Android 11 sürümüne yükseltebilme imkânına sahipsiniz. Telefonun Android 12 güncellemesi alması bekleniyor ancak bu güncellemenin gelmeme ihtimalinin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Arayüz tarafında ise MIUI 12.5 E sürümü bulunuyor.

Redmi’nin popüler akıllı telefonu şu anda yukarıda da belirttiğimiz üzere 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürüm 4500 TL ila 4700 TL civarında bir fiyata sahip. Cihazın ikinci eli çok daha düşük fiyata satılıyor fakat bu durumda da bazı olası problemler ile karşılaşma ihtimali bulunuyor.

İkinci el bir ürün satın alırken satıcının güvenilir olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Cihazın ekranında çiziklerin olup olmadığını, telefonun daha önce teknik servise gidip gitmediğini, garanti süresini ve daha birçok hususa dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde mağdur olma ihtimaliniz vardır.

Elbette ikinci el ürün alıp memnun kalan ve uzun süre boyunca sorunsuz kullanan kişilerin de olduğunu unutmamak gerekiyor.

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonların çoğu, belirli bir süre sonra yazılım anlamında destek alamıyor. Bu sebepten ötürü her zaman güncel bir telefonu tercih etmek daha mantıklıdır. Dolayısıyla bu noktada Redmi Note 9 yerine 2022 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 11 tercih edilebilir.

6,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 11, şu anda 5 bin 499 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Gücünü Snapdragon 680 işlemcisinden alan telefon 179 gram ağırlığında. Dolayısıyla Redmi Note 9’a kıyasla biraz daha hafif bir yapıya sahip.

Sonuç olarak Redmi Note 9 modelini satın alıp almamak, tamamen kullanıcıların tercihine bağlıdır. İster daha güncel bir telefonu tercih edebilir isterseniz orta segmentte konumlanan Redmi Note 9’u satın alabilirsiniz.