Redmi Watch 5 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin yenilikçi ev aletlerinden akıllı telefonlara varan oldukça geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Bu yelpazede yer alan ürün gruplarından birisi de şüphesiz, akıllı saatler. Markanın Redmi grubunda satışa çıkan yeni akıllı saat modeli ise Redmi Watch 5 Lite ismi ile duyuruldu.

Bu saatin özellikleri, teknoloji severler için merak konusu olmayı başardı. Bu içeriğin devamında Redmi Watch 5 Lite’ın özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, Xiaomi imzalı yeni akıllı saat modeline ilişkin ilgi çekici detaylar!

Redmi Watch 5 Lite Özellikleri

502 x 410 piksel çözünürlüğe sahip, 1.96 inçlik AMOLED ekran ile gelen cihazda 600 nit parlaklık sunuluyor.

İşletim sistemine baktığımızda HyperOS kullanıldığını görüyoruz. Bu sayede cihaz, kolaylıkla iOS 12 veya Android 6 işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlara bağlanabiliyor.

Bluetooth 5.3 bağlantı desteğine sahip olan modelde Bluetooth ile arama yapma imkanı da sunuluyor.

Alexa sesli asistan ile senkronize edilebilen cihazda iki adet mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlarda ortam gürültüsü engelleme özelliği mevcut.

Redmi Watch 5 Lite’ın en önemli özelliklerinden birisi 5 ATM’e kadar suya dayanıklı olması. Bu sayede yüzme esnasında ya da banyoda suya karşı gerekli dayanıklılık şartlarını karşılayabiliyor.

SpO2, GPS ve kalp atış hızı sensörlerine sahip.

Batarya kapasitesi 470 mAh olarak belirtiliyor. Bu da aktif kullanımda 12 gün, standart kullanımda ise 18 güne varan bir kullanım ömrü vadediyor.

150’yi aşkın kapalı ve açık hava spor modu bulunuyor.

Kasa bölümünde siyah ve açık altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor.

Kayışta ise nane yeşili, şeker pembesi ve limon sarısı renk seçenekleri mevcut.

Cihazın ağırlığı, kayış hariç 29.2 gram olarak hesaplanıyor.

Redmi Watch 5 Lite Fiyatı

Redmi Watch 5 Lite isimli, Xiaomi imzalı akıllı saat modelinin yurt dışı satış fiyatı açıklandı. 50 dolar olarak belirlenen bu rakamı TL’ye çevirdiğimizde 1.700 TL civarında bir rakama denk geliyor.

2 Ekim 2024 itibariyle güncel rakamlara baktığımızda internetteki çeşitli satıcılarda ürünün 2.240 TL’den başlayan fiyatlarla çeşitli platformlarda satışta olduğu görülüyor. Bu rakam satıcıya bağlı olarak şu an için 2.800 TL civarına kadar yükselebiliyor.

Siz bu akıllı saati nasıl buldunuz? Özellikleri beklentilerinizi karşılıyor mu? Xiaomi Redmi Watch 5 Lite ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.