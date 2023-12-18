Remini Uygulaması Nedir? Yapay Zeka Fotoğrafı Nasıl Oluşturulur?

TikTok ve Instagram’da popüler olan yeni uygulamalardan birisi: animasyonlu fotoğraflar oluşturma!

Son zamanlarda birçok kullanıcı kendine ait animasyon görsellerini paylaşmaya başladı. Hatta bunun üstüne çeşitli akımlar çıktı.

Dijital içerik üreticilerinden romantik çiftlerine farklı türlerdeki hesap sahipleri Remini yapay zekâ ile yeni trendler üretmeye devam ediyor.

Bu yazımızda keşfette sürekli karşınıza çıkan animasyonlu fotoğrafları nasıl yapabileceğinize dair tüm detayları anlatıyoruz. İşte, Remini ile saniyeler içinde kendi animasyonunuzu oluşturup sosyal medyada paylaşabilmek için bilmeniz gerekenler!

Remini Uygulaması Nedir?

Dünya çapında kullanılan bir fotoğraf iyileştirme aracı olarak bildiğimiz Remini, yapay zekâ teknolojisi ile birbirinden kreatif görseller elde etmenizi sağlıyor. 2019 yılında piyasaya sürülen bu uygulama sürekli güncellenen özellikleri ile ses getirmeye devam ediyor.

Kısa bir süre önce YZ filtresi ile çiftlerin doğmamış çocuklarına ilişkin görsel tahminleri üreten bir özellik sunmuştu. Bu araç ile elde edilen görseller ve yapılan paylaşımlar da sosyal medyada viral olmayı başarmıştı.

Şimdi ise yine aynı uygulama ile elde edilen animasyonlu fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bu özelliğin adı uygulamanın içinde ‘Yapay Zeka Toon’ olarak geçiyor.

Uygulamanın popüler olması ile birlikte birçok kullanıcının aklında aynı soru oluştuğunu biliyoruz: "Remini uygulaması ücretli mi?"

Evet, bu uygulama aslında ücretli ancak ilk başta ücretsiz bir deneme süresi sunuluyor. 7 günlük deneme süresinde ücretsiz bir şekilde çeşitli toolları kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.

Peki, sosyal medyada patlayan animasyon efekti nasıl yapılır diyorsanız, gelin birlikte bakalım.

Remini ile Yapay Zeka Fotoğrafı Nasıl Oluşturulur?

Tamindir uygulama sayfasından telefonunuza ‘Remini’ uygulamasını indirmeniz gerekiyor. (Arama kısmına "Remini" yazınca çıkıyor.)

Kullanıcı girişi yapıp deneme süresini başlattıktan sonra ana ekranda kullanabileceğiniz çeşitli araçlar sıralanıyor.

Şu an popüler olduğu için genellikle ana ekranın en üst kısmında ‘Yapay Zekâ Toon’ seçeneği otomatik olarak çıkıyor.

Eğer bu seçeneği göremediyseniz ekranın sağ alt tarafında yer alan aynı isimli butona tıklayarak ilgili aracı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Araca tıkladıktan sonra yapmanız gereken tek şey fotoğrafınızı yüklemek.

Fotoğrafınızın üstünde beliren çizgiyi sola doğru kaydırarak sizin için oluşturulan ilk animasyon görselini görüntüleyebilirsiniz.

Alt kısımda aynı görsel üzerinden size 5 farklı seçenek sunulduğunu göreceksiniz.

Bunlardan dilediğinizi seçip sağ üst kısımda yer alan download butonundan cihazınıza oluşturduğunuz görseli indirebilirsiniz.

Bu görselleri profil fotoğrafı olarak değerlendirebilir, post olarak paylaşabilir ya da Remini ile yapılan çeşitli akımlara katılabilirsiniz. Örneğin, şu an çiftler arasında popüler olan bir trend mevcut.

Farklı zamanlarda partnerinizle birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı bu yapay zekâ özelliği ile animasyona dönüştürerek adeta kendi çizgi romanınızı oluşturabilirsiniz.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Fotoğrafınızı animasyona çevirdiğinizde kendinizi Disney karakteri gibi hissettiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.