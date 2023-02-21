Remini APK ile eski, bulanık, düşük kalitede olan fotoğrafları yapay zeka desteği ile netleştirebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Remini APK, fotoğrafların kalitesini artırmak için kullanabileceğiniz mobil uygulamalardan biri. Remini, eski fotoğraf makineleri veya cep telefonlarıyla çekilmiş düşük kalitede fotoğrafları yüksek çözünürlüklü ve net hale getirdiğini iddia ediyor. Remini - AI Photo Enhancer uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirip deneyebilirsiniz.

Remini APK İndir

Remini Pro APK, son teknoloji yapay zeka üretim teknolojisini kullanarak profesyonel film prodüksiyon seviyesinde görüntü geliştirme ve restorasyon teknolojilerini günlük hayata getiriyor. 2019’da çıkış yapan uygulama ile şimdiye kadar 10 milyondan fazla düşük çözünürlüklü, bulanık, sıkıştırılmış ve hasar görmüş fotoğraf iyileştirilmiş. Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden bahsetmem gerekirse;

Remini AI Photo Özellikleri