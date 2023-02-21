Remini APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 373.00 MB
- Üretici Bending Spoons
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Remini APK ile eski, bulanık, düşük kalitede olan fotoğrafları yapay zeka desteği ile netleştirebilirsiniz.
Remini APK, fotoğrafların kalitesini artırmak için kullanabileceğiniz mobil uygulamalardan biri. Remini, eski fotoğraf makineleri veya cep telefonlarıyla çekilmiş düşük kalitede fotoğrafları yüksek çözünürlüklü ve net hale getirdiğini iddia ediyor. Remini - AI Photo Enhancer uygulamasını Android telefonunuza ücretsiz indirip deneyebilirsiniz.
Remini APK İndir
Remini Pro APK, son teknoloji yapay zeka üretim teknolojisini kullanarak profesyonel film prodüksiyon seviyesinde görüntü geliştirme ve restorasyon teknolojilerini günlük hayata getiriyor. 2019’da çıkış yapan uygulama ile şimdiye kadar 10 milyondan fazla düşük çözünürlüklü, bulanık, sıkıştırılmış ve hasar görmüş fotoğraf iyileştirilmiş. Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden bahsetmem gerekirse;
Remini AI Photo Özellikleri
- Remini, eski fotoğrafları ve düşük çözünürlüklü fotoğrafları net hale getirebiliyor.
- Remini, eski fotoğraf makineleri veya cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğrafları günümüzün kameraları veya telefonlarıyla çekilmiş kaliteye getirebiliyor.
- Remini, bulanık fotoğrafları daha net hale getirerek düzeltir.
- Remini, bulanık videoları düzeltebilir ve daha önce çekilmiş videoları daha büyük bir cihazda net görüntüde oynatmanıza olanak tanır.
- Remini, keşfetmenizi bekleyen yapay zekaya ilişkin görüntü işleme işlevleri sunar.