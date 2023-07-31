Yeni Başlayanlar İçin: Remnant II En İyi Başlangıç Modelleri

Remnant II, dünyanın en popüler nişancı, aksiyon video oyunları içerisinde yer alıyor. Bu popüler oyuna yeni başlayanlar bazı noktalara çok dikkat etmelidir. Remnant II başlangıç modelleri sayesinde oyunun gidişatı belirleniyor.

Remnant II’de arketipler, oyuncunun karakterini tüm oyun boyunca kontrol etmektedir. Bundan dolayı başlangıç arketiplerinin seçilmesi çok önemlidir. Oyunun sonunda oyuncu dilerse arketipleri değiştirebilir.

Yazımızda Remnant II’ye başlarken seçebileceğiniz en iyi tiplemeleri / modelleri sıraladık. İşte Remnant II en iyi başlangıç modelleri!

En İyi 5 Remnant II Başlangıç Modeli

Handler

Challenger

Hunter

Gunslinger

Medic

1. Handler

Handler, en popüler Remnant II başlangıç modeli olarak ifade edilebilir. Handler başlangıç modelinde oyuncuya yardımcı olacak bir köpek vardır. Köpek, oyuncu düştüğünde onu kaldırıp oyuna devam etmesini sağlamaktadır.

Handler, oyunu tek başına oynayacaklar için en iyi Remnant II başlangıç modelleri arasında yer alıyor. Handler modeli, oyunun stiline göre farklı şekillerde işleyicidir.

2. Challenger

Challenger modelini seçen oyuncular, Remnant II’de yakın dövüş teknikleriyle savaşırlar. Yüksek savunma yeteneği kazandıran bir modeldir.

Challenger’da düşmanların dikkati dağıtılarak savaşta üstünlük sağlanır. Yakın dövüş teknikleri sayesinde düşmanlar etkisiz hale getirilir.

3. Hunter

Hunter, uzun menzilde hassas atışlar yapabilen keskin nişancılardır. Düşmanı zayıf noktalarından yakalayıp etkisiz hale getirmektedir. Aynı zamanda Hunter modelini kullanarak oyuncu çatışma esnasında görünmez olup kendini korumaya alabilir.

4. Gunslinger

Gunslinger, klasik “batılı kovboy” fikri üzerine oluşturulmuştur. Remnant II’i başlangıç sınıfı olarak ön sipariş verenler Gunslinger modeline ulaşabilir.

Gunslinger, ateşleme ve yükleme hızı gibi gözden kaçan istatistiklere odaklanmaktadır. Bu başlangıç modelinin en büyük avantajlarından bir tanesi oyuncunun cephane biriktirmesine yardımcı olmasıdır. Düşmanları otomatik silahlarla etkisiz hale getiren bir modeldir.

5. Medic

Medic, müttefikleri iyileştiren şifacı bir sınıf olarak tasarlanmıştır. Remnant II’de hayatta kalma savaşı veren oyuncu, Medic sayesin güç kazanır. Yalnız Remnant II’nin çevrimiçi özelliklerini aktif olarak kullanmayan oyuncular Medic başlangıç modelini seçmemelidir.

Yakın zamanda piyasaya sürülen Remnant II'yi nasıl buldunuz? Aksiyon oyun tutkunlarının beklentilerini karşılıyor mu?