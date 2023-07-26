Dehşet verici dünyalarda, ölümcül yaratıklara ve boss'lara karşı mücadele verdiğiniz Remnant II, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Remmant: From Asheh oyununun ardından, devam oyunu olarak piyasaya sürülen Remnant II'de, dehşet verici dünyada ölümcül yaratıklara ve yeri geldiğinde de güçlü boss'lara karşı mücadele veriyoruz. 2019'daki ilk oyununu başarılı yapan ve eksik kalan her şey, yeni oyunda düzeltilmiş ve en aza indirilmiş bir şekilde oyuncuya sunuluyor.

Arkadaşlarınızla veya tek başınıza, bu zorlu dünyada mücadele verdiğiniz Remnant 2'de, gerçekliğin yok olmaması için kıyasıya mücadele vermek zorundasınız. Dünyanın derinliklerini tek başınıza veya arkadaşlarınızla keşfederek, bu kadim kötülüğün her şeyi yok etmesine engel olun.

Remnant II İndir

Remnant 2'de verilen ana görevlerinizi yapıp, mitolojik yaratıklarla dolu bu dünyada hayatta kalmak için savaşacaksınız. Farklı silah türleri ve ekipman seçenekleri ile , karşınızdaki düşmana göre silah seçiminizi yapabilirsiniz. Uzak ve yakın dövüş deneyimi sunan bu oyunda, yeteneklerinizi ve elde ettiğiniz silahları geliştirerek, daha kolay yol alabilirsiniz.

En yüksek seviyelere ulaşmak için, boss mücadelelerinin üstesinden gelmek zorundasınız. Bunun için de, elde ettiğiniz silahları yükseltin ve onları kullanın. Hayatta kalmak için, yeni ve garip dünyalara seyahat edeceğiniz Remnant 2, oyunculara tekrar tekrar oynayabilme şansı sunuyor. Birden fazla sınıf ile birlikte, farklı hikayeler ve yeteneklerle beraber bölgeleri tekrardan ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda, oyunda bulunan arketip ilerlemesi ile birlikte, karakterlerinize yeni yetenekler ve göz alıcı güçler ekleyebilirsiniz. Farklı kombinasyonları kullanarak, seviye kazanabilir ve arketip açabilirsiniz.

Oyunun grafik anlamında iyi olduğunu söyleyebiliriz. karakter, silah ve ortam modellemeleri ile bağımlılık yapan bu oyun, görsel efekt tarafında da iyi bir iş çıkartıyor. Ayrı olarak, silah ve yeteneklerin çeşitliliği, mekaniklerin kesintisiz ve akıcı olması da oyuna büyük bir artı sağlıyor. Siz de Remnant II indirin ve mitolojik yaratıkların kökünü kazıyın.

Remnant II Sistem Gereksinimleri