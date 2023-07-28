Remnant II Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Remnant: From Asheh oyunun devamı olarak Remnant II piyasaya sürüldü. Oyunda güçlü boss’lar ve korkunç görünüme sahip ölümcül yaratıklarla mücadele ediliyor. Remnant II, 2019 yılında yayınlanan ilk oyuna kıyasla gayet başarılı tasarlanmış.

Remnant II oyununda amaç verilen görevleri yerine getirip hayatta kalmaktır. Heyecan, adrenalin ve mücadelenin ön planda olduğu bu oyunun düzgün şekilde oynanabilmesi için sistem gereksinimlerinin bilgisayarla uyumlu olması gerekiyor. Remnant II, bilgisayara indirilmeden önce mutlaka sistem gereksinimleri kontrol edilmelidir.

Remnant II Sistem Gereksinimleri

Gearbox Publishing tarafından yayınlanan Remnant 2, güçlü donanımlara sahiptir. İşte, Remnant II sistem gereksinimleri:

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 veya Nvidia GeForce RTX 2060

İşlemci: AMD Ryzen 5-3600 veya Intel Core i5-10600K

İşletim Sistemi: Windows 10

RAM: 16 GB

Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 590

İşlemci: AMD Ryzen 5-2600 ya da Intel Core i5

İşletim Sistemi: Windows 10

RAM: 16 GB

Remnant II Kaç GB Depolama Alanı Kaplar?

Remnant II oyununun bilgisayara yüklenebilmesi için minimum 80 GB’lık boş alana ihtiyaç duyulur. Bu durum, günümüzde geliştirilen oyun boyutlarına bakıldığından gayet normaldir.

Bilgisayar özelliklerini bilmeyen oyuncular, Windows’un arama bölümüne “Aygıt Yöneticisi” yazmalıdır. Bu bölümden kolayca bilgisayarın bütün donanım özelliklerine ulaşılabilir. Böylelikle oyunu yüklemek için yeterli depolama alanı olup olmadığı öğrenilir.

Oyunda, Türkçe dil desteği de yok. Oyuncular, İngilizce ya da başka dillerde oyunu oynayabilir. Remnant II oyunuyla souls-like oyunlarına başka bir hava kazandırılmıştır. Oyun aynı zamanda Boss savaşlarıyla da farklılık yaratıyor. Oyun ABD dolarıyla 49,99 birim fiyat üzerinden satışa sunulacak. Türkiye fiyatıysa 685 TL’dir.

Grafiği ile beğeni toplayan Remnant II’nin görsel efektleri dikkat çekiyor. Ortam modellemeleri başta olmak üzere silah ve karakter özellikleri de mükemmeldir. Aynı zamanda oyunda yetenek ve silah seçeneklerinin de olması büyük avantajdır.

Remnant II Fragmanı