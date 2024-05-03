Renault Kangoo Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Renault’nun yeni tam elektrikli araç serisi Kangoo geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Son çıkan teknolojik sistemlerin yer aldığı seride şu an için tek model seçeneği bulunuyor. İlerleyen zamanda bu seriye yeni araçlar eklenebilir.

Renault Kangoo’nun mevcut versiyonunu inceleyecek olursak, Iconic adı verilen bu versiyona ilişkin tüm detayları bu yazımızda kaleme aldık. İşte, markanın yeni tam elektrikli aracında bulunan özellikler ve satış fiyatı!

Renault Kangoo Serisi Özellikleri

Şu an için seride sadece Iconic isimli model seçeneği bulunuyor. Bu aracın dış tasarımına baktığımızda karartılmış yan ve arka camlar, ön camın üstünde ise standart bir anten detayı bizi karşılıyor.

Ön camda ısıtma seçeneği opsiyonel olarak kullanıcının talebine bırakılmış. Full LED farlara ek olarak C gündüz farları ve bu sistemde otomatik yanma özelliğinin olduğunu görüyoruz.

Kapı kulpları ve sürgüleri gövde ile aynı renk tonunda. Yan aynalar ise yıldız siyah. Yan aynalarda otomatik kapanma, elektrikli ısıtma ve LED şeklindeki sinyal lambaları bulunuyor. Yan tasarımda dikkat çeken diğer bir detay ise 17 inç alaşımlı jantlar olarak karşımıza çıkıyor.

Arka tasarıma baktığımızda standart stop lambaları, karartılmış camlar ve gövde ile aynı renkteki spoiler’ı görüyoruz. Bagaj kapağı yukarı doğru açılıyor. İç tasarımda suni deri kaplı direksiyonun üstünde kontrol tuşları yer alıyor.

Direksiyon ısıtma seçeneği opsiyonel. Direksiyonun arka tarafında 4.2 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bunun yanında ise 8 inç boyutunda bir adet multimedya ekranı mevcut.

Bluetooth ve 4 farklı USB girişi olan multimedya sistemi Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Klima kontrolleri multi medya ekranının altındaki butonlardan manuel olarak yapılıyor. Ön koltuklarda ısıtma detayı mevcut. Kayar arka koltuklar üç farklı kademede öne doğru katlanabiliyor.

Orta konsolda bardaklık ve kol dayama ünitesi bulunuyor. Aracın bagaj hacmi arka koltuklar açıkken 600 litre olarak belirtilmiş.

7 farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen aracın renk seçenekleri arsenik gri, bulut gri, carmen kırmızı, mineral beyaz, teracotta kahve, yıldız siyah ve yılrdırım mavi şeklinde isimlendiriliyor.

Bunun yanında araçta bulunan diğer teknolojik özellikler arasında ABS, EBA, ESC, HSA gibi güvenlik önlemleri ve hız sabitleyici, lastik basınç takibi, ön arka yan park sensörleri, geri görüş kamerası, şerit takip, AEBS, trafik işaret tanıma sistemi gibi seçenekler yer alıyor.

Ayrıca opsiyonel olarak eller serbest past, artırılmış yol, kör nokta uyarı ve yan otonom sürüş seçenekleri de mevcut.

Sürücü yorgunluk tespit sistemi ve otomatik yanan far detayı da araçta bulunan özellikler arasında.

Aracın teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Maksimum güç: 90 kW – 120 beygir

Tork: 245 Nm

Maksimum hız: 135 km/h

Otomatik şanzıman

Lityum-iyon batarya kapasitesi: 45 kWh

AC şarj: 7,4 kW – 5 saat 40 dakika

AC şarj: 22 kW – 2 saat 36 dakika

DC şarj: 80 kW – 39 dakika

Maksimum menzil: 285 km

Renault Kangoo Serisi Fiyatları

Iconic versiyon için başlangıç fiyatı Renault’nun kendi sitesinde 1.670.000 TL olarak belirtilmiş. Tercih edeceğiniz opsiyonel özelliklere ve gelecekte çıkacak farklı donanım paketlerine göre bu fiyat değişiklik gösterebilir.