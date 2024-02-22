Renault, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultıda şirketin son duyurusu ise C SUV kategorisinde gösterilen Symbioz oldu. Hibrit motoro teknolojisi sayesinde geleceğe göz kırpan ama hazır olmayan altyapıları da zorlamayan araç, tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekti.

Peki yeni C SUV Renault Symbioz özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi nedir? Bu yazımızda merak edilen soruları sizler için araştırarak cevapladık.

Renault Symbioz Özellikleri

Yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olması beklenen Renault Symbioz, 145 HP gücünde E-Tech hibrit motor ile donatılacak. Uzun yolculuklarda 4,7 litre, şehir içinde ise 6,5 litre yakıt tüketimi öngörülüyor.

Pek çok otomobilde ek paket seçeneklerinden biri olarak sunulan cam tavan bu araçta standart olarak geliyor. Tavan kısmında güneş koruması sağlamak amacı ile ekstra bir koruyucu perdenin de yer almadığını görüyoruz.

Panoramik cam tavanda koruyucu perde yerine opaklaşabilen ve buzlaşabilen özel bir materyal kullanılmış. Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal olarak adlandırılan PDLC cam, iç mekânın oldukça aydınlık olmasını sağlıyor. İstenildiğinde tek tuşla opaklaşma işlemi başlatılabilecek. Böylece güneş perdesine gerek kalmayacak.

Dış tasarımını incelediğimizde burun kısmının çıkıntılı olduğunu görüyoruz. Bumerang formundaki gündüz LED’leri Clio’yu andırıyor.

Solarbay panoramik cam tavan eğimli bir yapı ile arka tarafla birleşiyor.

Aracın boyutları ile ilgili olarak gövde uzunluğunun 4.41 metre olduğunu söylemek mümkün. Bu da aynı segmentteki Austral’e göre yaklaşık 10 cm daha kısa bir araç olduğunu gösteriyor.

Sportif bir görünüme sahip olan aracın kaslı yapısını Austral ile kıyasladığımızda Symbioz’un daha keskin hatlara sahip olduğunu görüyoruz.

Renault Symbioz Fiyatı

Markanın yeni C SUV aracının satış fiyatına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Aynı segmentte yer alan Austral modeli için ise güncel başlangıç fiyatı 1.756.000 TL olarak gözüküyor.

Symbioz’da standart gelen panoramik cam tavan, hibrit motor seçeneği gibi özellikler daha yüksek bir fiyat beklentisi oluşturuyor ancak bunun sadece bir tahmin olduğunu da belirtmiş olalım.

Renault Symbioz Çıkış Tarihi

Aracın temel özelliklerine ilişkin yukarıdaki bilgilere erişmiş olsak da daha detaylı bir tanıtımının yapılmasını bekliyoruz. Şu an için paylaşılan verilere göre 2024 yılının bahar aylarında Symbioz’un resmi tanıtımının yapılması bekleniyor.

Bu vakte kadar çıkan yeni haberleri ve kullanıcı ile paylaşılan araç özelliklerini güncelleyerek buradan sizinle paylaşıyor olacağız.