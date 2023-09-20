Returnal Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

PlayStation markasının bir oyunu olan ve daha sonra PC’ye gelerek çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmış olan Returnal oldukça iyi gözüken bir rogue-like oyunu. PlayStation markasının diğer ağır taşları iyi kıyaslandığı zaman onlar kadar müthiş olmasa da oldukça iyi bir oyundu.

Uzayda geçen, bilim kurgusal bir alt metni olan Returnal’da bir hikaye de mevcut. Eğer siz de bu hikayeyi en iyi şekilde deneyimlemek istiyorsanız Returnal Türkçe yama kurabilirsiniz. Böylelikle oyundan alacağınız keyif artacaktır. Returnal Türkçe yama kurduğunuzda dil bariyerine takılmadan rahat bir şekilde oyunu deneyimleyebileceksiniz. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Returnal Türkçe yama kurabilirsiniz.

Returnal Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com ’un Returnal Türkçe yama sayfasına gidin.

’un Returnal Türkçe yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Returnal’ın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Returnal’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Returnal Hakkında

Housemarque tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından 2021 yılında yayınlanan Returnal 2023 yılında ise PC’ye geldi. Mermi cehennemi ve rogue-like türlerini birleştiren bir TPS oyunu olan Returnal görsel olarak iddialı bir yapım.

Selene ismindeki kadın ana karakteri yönlendirdiğimiz bu oyunda amacımız döngüyü kırmak. Karakterimiz iniş yaptığı gezegende sıra dışı bir olay yaşamaktadır. Selene öldüğünde her şey yeniden başlıyor ve etraf sürekli değişiyor. Biz de bu döngüyü kırmak için bir yöntem arıyoruz. Çeşitli mücadelelere giriyoruz ve hayatta kalmaya, en önemlisi de döngüyü kırmaya çalışıyoruz.

Görsel olarak son derece başarılı bir oyun olan Returnal belki de en iyi gözüken rogue-lite oyunlardan biri. Eğer siz de PlayStation markasından çıkan büyük bütçeli yapımları beğeniyorsanız Returnal’a bir şans vermek isteyebilirsiniz.

Returnal Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha öcnce Returnal oynamış mıydınız? Returnal Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.