PlayStation markasına ait bir başka oyun olan Returnal artık PC’de oynanabiliyor. Hemen Returnal indirin ve bu PlayStation oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 18 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Housemarque tarafından geliştirilen ve PlayStation tarafından yayınlanan Returnal ilk kez 2021 yılında piyasaya sürüldü. 2023 yılında PC’ye gelen Returnal kendi kitlesini büyütmüş oldu ve daha çok insana ulaşmayı başardı.

PlayStation oyunlarının kalitesi ve popülerliği malum. Returnal maalesef ki bu çıtanın biraz altında kalan bir oyun. Ortalamanın üzerinde bir oyun olsa da PlayStation markasının altında biraz ezilen bir yapım oldu.

Rogue-like, aksiyon ve mermi cehennemi türletini birleştiren Returnal’da amacımız döngüyü kırmak. Selene ismindeki karakterimiz her öldüğünde yeniden canlanır ve bu döngü sürekli devam eder. Şekil değiştiren bir gezegene zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin çorak topraklarını aramak zorundadır.

Returnal İndir

Siz de hemen Returnal indirin ve bu döngüden kurtulmanın yollarını arayın. Uzaylı yaratıkların üstesinden gelin ve Selene’i buradan çıkarmaya çalışın.

Returnal Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit (versiyon 1903)

: Windows 10 64-bit (versiyon 1903) İşlemci : Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB) Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

: 60 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD Tavsiye edilir