RGB ve CMYK Arasındaki Fark Nedir?

Birçok kullanıcı neredeyse her gün RGB kelimesini duymakta bunun yanında en çok duyulan ikinci kelime CMYK oluyor. Aslında günlük hayatımızda her yerde olan bu renkler arasındaki farkları bilmek büyük önem taşıyor. Peki ya sıklıkla gördüğümüz ve duyduğumuz RGB ve CMYK renkleri arasındaki fark nedir? Gelin birlikte bakalım.

RGB Renk Nedir?

Kırmızı (Red), yeşil (Green), mavi (Blue) renklerinin kısaltması olan RGB, elektironik cihazlar için kullanılan bir renk modelidir. RGB için ışığın rengi de denilmektedir. Elektironik cihazların tümündeki renkler bu üç ana rengin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Yani ekranlarda gördüğünüz tüm görüntüler bu üç ana renkten; kırmızı, yeşil ve mavi'den oluşmaktadır.

Eğer monitör ya da televizyonunuza çok yakından bakarsanız bu renklerin olduğu pixel'leri görebilirsiniz. Kırmızı, yeşil ve mavi renkleri bir ortak kümede kesiştirdiğimiz zaman ortaya beyaz rengi çıkacaktır. Beyaz renginin anlamı ışığın var olmasını temsil ettiği için RGB ışığın rengi denilmektedir.

CMYK Renk Nedir?

Cyan, Magenta, yellow, ve key renklerinden bir araya gelen CMYK, elektironik cihazların yerine baskı için kullanılan bir renk türüdür. Buradaki key'in anlamı anahtar renk anlamına gelmektedir. Cyan, Magenta ve yellow renklerini bir ortak kümede buluşturduğunuz zaman karşımıza siyah rengi çıkacaktır buradaki key siyah rengidir.

CMYK renklerinin Türkçesi: Camgöbeği, galibarda, sarda ve siyahtır. Photoshop ve illustrator programlarında tasarım oluştururken program sizlere RGB mi yoksa CMYK mı olarak sormaktadır. Eğer projeniz baskı ortamında değilde dijital ortamda sunulacak ise RGB, dijital ortam yerine baskı ortamında kullanılacaksa CMYK renklerini tercih etmelisiniz.

RGB ve CMYK Renklerinin Farkı

RGB Dijital ortam için kullanılır. CMYK baskı ortamı için.

CMYK insan gözünün gördüğü tüm renkleri kapsar, RGB ise çok daha canlı dijital ortamlar içindir.

RGB'de ne kadar fazla renk eklenirse tasarım açık. CMYK'da ise ne kadar renk eklenirse tasarım o kadar koyu olacaktır.

RGB 3 farklı renkten meydana gelir, CMYK ise 4 farklı renkten.

RGB ve CMYK renklerini tasarım yapmadan önce ayarlamakta fayda vardır. Çünkü RGB ile tasarlanmış bir tasarımın çıktısı baskıda kaliteli gözükmeyebilir veya CMYK ile tasarlanmış bir tasarım ekranlarda iyi durmayabilir. Bu nedenle hangi tasarımın nerede kullanılması gerektiği önemli bir konudur.

Bu içeriğimizde RGB ve CMYK renkleri nedir, aralarındaki farklar nelerdir? Gibi sorulara cevap verdik. Sizler en çok hangi renk modelini kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.