Fotoğrafın Renklerinden Renk Paleti Nasıl Oluşturulur?

Color Palette, herhangi bir fotoğrafın tüm ana renklerini ayıklayarak bir renk paleti oluşturmak isteyenlerin hiçbir zahmete girmeden bir renk paleti oluşturabilmesini sağlayacaktır.

Bir fotoğrafın renklerinden renk paleti oluşturmak isteyenler bu sitede dört adımda bir renk paleti oluşturabilirler. Fotoğrafı seçtikten sonra renk paletinin çerçevesinin genişliğini, çerçevesinin rengini ve yüksekliğini ayarlamanız sonucunda işlem tamamlanacaktır. Bu yazıda, bir fotoğraftan nasıl renk paleti oluşturabileceğinizi anlatacağız.

Bir Fotoğrafın Renklerinden Renk Paleti Oluşturma

Öncelikle yukarıdaki “Color Palette” yazısının üzerine tıklayarak siteye girmeniz gerekiyor. Hemen akabinde karşınıza aşağıdaki gibi bir bölüm gelecektir.

“Dosya Seç” bölümünden renk paletini oluşturmak istediğiniz fotoğrafı seçiniz ve ardından “Palette Height” yazısının altındaki kutucuğa renk paletinin çerçevesinin uzunluğunu giriniz. Bu sayı ne kadar yüksek olursa renk paleti de o kadar kısa olur, ne kadar az olursa renk paleti de o kadar uzun olur.

“Palette Outline Width in Pixels” bölümüne ise renk paletinin çerçevesinin ne kadar geniş olmasını istiyorsanız o kadar yüksek sayı yazabilirsiniz. “Palette Outline color” bölümüne ise renk paletinin çerçevesinin rengini belirleyiniz.

İşlemleriniz tamamlandıktan sonra yukarıdaki gibi başarılı bir sonuçla karşılaşırsanız “Submit” butonuna tıklayabilir ve fotoğrafın renk paletlerinin oluşturulmuş hâlini görüntüleyebilirsiniz.