Steam'de Nasıl Oyun Hediye Edebilirsiniz?

Dünyanın en popüler oyun platformu hala liderliğini koruyor. Gerek oyunlarıyla gerek ise programlarıyla birçok kişinin kalbinde yer edinen Steam, rakiplerine kıyasla çok büyük bir kütüphaneye sahip. Steam üzerinde binlerce oyun ücretli ve ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta. Bu oyunları ister kendinize satın alabilir veya arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Bizler de sizler için adım adım Steam oyun hediye etme nasıl yapılır? anlatıyoruz.

Steam Oyun Hediye Etme Nasıl Yapılır?

Steam 'i açın.

'i açın. Giriş yapın veya kaydolun.

Ücretli bir oyuna girin.

Sepete Ekle seçeneğine tıklayın.

"Hediye olarak satın al" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Hediye etmek istediğiniz arkadaşınızı seçin.

Alıcı ismi ve hediye notunuzu girin.

Devam et seçeneğine tıklayın.

Ödeme işlemlerini tamamlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Telefondan Steam Oyun Hediye Etme Nasıl Yapılır?

Steam uygulamasını cihazınıza indirin.

Uygulamayı açın.

Giriş yapın ya da kayıt olun.

Ücretli bir oyuna girin.

Sepete Ekle seçeneğine dokunun.

"Hediye olarak satın al" seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Hediye etmek istediğiniz arkadaşınızı seçin.

Alıcı ismi ve hediye notunuzu girin. (Hediye notunu isterseniz girmeyebilirsiniz.)

Devam et seçeneğine dokunun.

Ödeme işlemlerini tamamlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra ister mobil cihazlardan ister bilgisayar üzerinden çok kolay bir şekilde Steam oyun hediye etme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak hatırlatmakta yara var. Oyun hediye edeceğiniz arkadaşınızı dikkatli seçmeniz ve karıştırmamanız gerekmektedir.

Steam üzerinde binlerce oyunu kendinize satın alabilirsiniz. Ancak bir oyun kütüphanenizde bulunuyorsa Steam o oyunu tekrar kendiniz için satın almanıza izin vermez. Sadece hediye olarak satın alabilirsiniz.

Steam hediye özelliği birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Özellikle Twitch yayıncıları takipçilerine satın alamadıkları oyunları hediye ederek beraber eğlenceli vakitler geçirmeyi sağlar.

Bu içeriğimizde sizler için adım adım Steam oyun hediye etmeyi anlattık. Peki, sizler bu özelliği kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.