Roblox Jailbreak Kodları - Nisan 2023

Roblox oyununda polis ya da suçlu rollerinden birine giriliyor. Oyunda her rolün görevinin yerine getirilmesi için kaba kuvvet, gizlilik, rüşvet vb. farklı teknikler kullanılıyor. Farklı araç ve gereçlerle görevler çeşitlendirilebiliyor. Oyun her oynanışta oyuncuların farklı bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Aşağıda belirteceğimiz bilinen Jailbreak kodlarının yanı sıra listeye yeni kodlar ekleniyor. Bazı kodların süresi dolduktan sonra kaldırılıyor. Kodlar herhangi bir zaman diliminde yayınlanır.

Roblox Jailbreak Kodları Nasıl Kullanılır?

Roblox Jailbreak kodları kullanımı sanılanın aksine hiç kolay değildir. Fakat birkaç kısa adımla kolayca kodları kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

Roblox Jailbreak kodlarının kullanımı için ilk olarak resmi web sayfasına giriş yapılmalıdır.

Roblox Jailbreak sayfası üzerinden oyunun başlatılması için yeşil düğmeye tıklanır.

Oyun içerisinde bir ATM’ye ihtiyacınız olacak. ATM’ler; benzin istasyonları, tren istasyonları, bankalar ve polis karakollarının yakınında yer alır.

Ekran üzerinde “Kodu Girin” işaretlenir. Burada bir boşluğun yer aldığı açılır pencere ekrana gelir.

Çalışır haldeki herhangi etkin kod kopyalanıp yapıştırılır. Ödüllerin alınması için “Kullan” seçeneğine tıklanmalıdır.

Roblox’ta Jailbreak Kodları Neden Kullanılır?

Roblox oyununu eğlenceli hale getiren noktaların başında Jailbreak kodları yer alıyor. Bu kodlar, bonus miktarda nakit sağlıyor. Oyun içerisindeki en önemli kaynaklarla ilgili kullanıcılara yardımcı oluyor. Fakat Jailbreak kodları belirli zaman dilimlerine kadar geçerlidir.

Genel olarak kısa süreliğine etkin olurlar. Roblox Jailbreak kodlarıyla elde edilen nakit farklı amaçlar için kullanılabilir. Oyuncular; kira ödemek, rüşvet vermek ya da bir hatadan kurtulma gibi çeşitli durumlar için Jailbreak kodlarından faydalanabiliyor.

Roblox Jailbreak Kodları

Aşağıda belirtilen kodlar şu an kullanılanlardır. Yeni kodlar eklendikçe biz de sizlere bilgi vereceğiz. Jailbreak kodları yukarıda da değindiğimiz üzere herhangi bir zaman diliminde yayınlanıp süresi dolduğunda kaldırılıyor. Bundan dolayı listenin sürekli takip edilmesi gerekiyor.

Aktif Kodlar

crewcode33 - Mürettebat savaşlarına erişim için bu kod kullanılmalıdır.

Süresi Dolan Roblox Jailbreak Kodları

4years - 10k Cash

- 10k Cash Winter22 - 12k Cash

- 12k Cash Hyperchrome - 10k Cash

- 10k Cash Museum - 5k nakit

- 5k nakit 5Days - 7k Cash

- 7k Cash Memes - 5k Cash

- 5k Cash March2021 - 5k Cash

- 5k Cash TOW - 10k Cah

- 10k Cah NPC - 10k Cash,

- 10k Cash, Thesafeupdate1 - 12k Cash

- 12k Cash Thesafeupdate2 - 12k Cash

- 12k Cash Season10 - 10k Cash

- 10k Cash WinterUpdate2021 - 5k Cash

- 5k Cash SOLIDGOLDWOOO - 5k Cash

- 5k Cash Doggo - 7k Cash,

- 7k Cash, Balance - 6k Cash,

- 6k Cash, MOLTEN - 10k Cash

- 10k Cash Winter - 5k Cash

- 5k Cash FALL2020 - 5k Cash

- 5k Cash Winter - 5k Cash

- 5k Cash Summervibes - 7.5k Cash

- 7.5k Cash Privatejet - 10k Cash

Sizlere Roblox oyununda daha çok keyif almanızı sağlayacak Jailbreak kodlarından bahsettik. Ayrıca Roblox Şarkı Kodları, Türkçe ve Yabancı Müzik Kodları başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.