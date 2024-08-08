ROBLOX APK, android telefonlara yüklenebilen online oyun platformu ve oyun yaratma sistemi.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ROBLOX APK, Android işletim sistemine sahip cihazlar için geliştirilmiş online bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda yer alan binlerce parkurdan birini seçerek dünyanın her yerinden oyuncularla online olarak yarışabilirsiniz. ROBLOX oyununu Android telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Keyifli oyunlar.

Roblox APK İndir

6 milyondan fazla aylık oyuncuya ulaşan ROBLOX oyununu oynarken çok zevk alacaksınız. 3D bir dünyada geçen oyunda birbirinden farklı zorlukta parkurlar yer alıyor. Parkurları geçmek için ise hafızanızın biraz iyi olması gerekiyor. Bu oyunda dilerseniz kendi parkurunuzu yapabilir dilerseniz de hazır parkurlarda diğer oyuncularla yarışabilirsiniz. Bu oyunda uzay savaşları yapabilir, arkadaşlarınızla paintball oynayabilir ve aynı zamanda pizza dükkanı işletebilirsiniz. Bambaşka bir dünyada geçen bu oyunu oynarken çok zevk alacağınızı söyleyebiliriz.

Multiplayer oyun

Binlerce farklı oyun tarzı

Kişiselleştirilebilir karakter

Diğer oyuncularla mesajlaşabilme

Roblox aslında Minecraft'ı andıran ve kendine has özellikleri bulunan bir yapım. Ön plana çıkan tarafı ise oyuncuların yaratıcılığını ortaya çıkarması. Roblox oynayanlar, elde ettikleri malzemeler ile yaratıcılıklarını sonuna kadar zorlayabilirlerken, başka oyuncuların dünyalarına da dalabiliyorlar. Oyuna girdikten sonra kendi evreninizi yaratabildiğiniz gibi isterseniz, daha önceden yaratılmış evrenler üzerinde de çalışabiliyorsunuz.

Oyunun dikkat çeken taraflarından biri ise platformlar arası kayıt dosyası taşınabilmesi. Roblox, platformlar arası tam desteğe sahiptir; yani bilgisayarlar, mobil cihazlar, Xbox One veya VR başlıklarıyla oynayan arkadaşların ve milyonlarca diğer kişiyle beraber oynayabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra kişiselleştirme detayları oldukça gelişmiştir. Avatarını bir sürü şapka, tişört, surat, ekipman ve daha fazlasıyla özelleştir. Sürekli genişleyen bir öğe kataloğu sayesinde oluşturabileceğin görünümlerin sınırı yok.

Roblox Giriş

Roblox giriş yapma: Roblox Mobile uygulamasına giriş yapmak için uygulamayı açıp giriş (login) butonuna dokunmanız yeterlidir. Yüklenen ekranda ilgili kutucuklara kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve oturum aç’a (login) dokunun.

Roblox çıkış yapma: Altta bulunan gezinme çubuğunda daha fazla (more) dokunun. Sağ üstteki simgeye dokunun. Açılır pencerede oturumu kapat’a (log out) dokunun.

Roblox giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız aşağıdaki çözümleri deneyin:

Android telefonunuzun tarih ve saatinin doğru ayarlandığından emin olun. Doğru değilse, cihazınızın ayarlarından güncelleyin.

Chrome, Safari, Edge, Firefox gibi bir web tarayıcısı açın ve hesabınıza giriş yapmak için https://www.roblox.com/ adresine gidin.

Robux’unuz görünmüyorsa veya ana ekranda herhangi bir seçeneğe tıklayamıyorsanız, hesabınızdan çıkış yapan ve tekrar giriş yapın.

Roblox Yükle

Roblox mobile uygulamasını Android cihazınıza yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin:

Android telefonunuzda veya tabletinizde Play Store’u açın.

Arama çubuğuna “roblox” yazın.

Roblox yanındaki “Yükle” butonuna dokunun. İndirme işlemi başlayacaktır.

Yükleme tamamlandığında ROBLOX simgesi ana ekranınıza veya uygulama çekmecesine yerleşecektir.

Roblox Robux Hilesi

Robux nasıl alınır? Robux nasıl kazanılır? Robux, Roblox’un sanal para birimi. Robux kazanmanın veya satın almanın birkaç farklı yolu var:

Robux’u mobil uygulama, web tarayıcı ve Xbox One uygulamaları üzerinden satın alabilirsiniz.

Üyeliği olan hesaplar Robux ücreti alır.

Üyeliği olan hesaplar gömlek ve pantolon satabilir ve karın yüzdesini alabilir.

Herhangi bir kullanıcı oyun oluşturup çeşitli yollarla Robux kazanabilir.

Robux Generator nedir? Robux Generator diye bir şey yoktur. Bir kişi, web sitesi veya oyun size Robux Generator indirme bağlantısı veriyorsa, bu aldatmacıdır, Roblox kötüye kullanım bildir sistemi aracılığıyla bildirebilirsiniz.

Ücretsiz Free Robux kazanılabiliyor mi? Hayır. Robux, gerçek dünya para birimiyle satın alınır ve yalnızca Roblox şirketi tarafından satılır.

Roblox Promo Kodları (Promo Codes)

Roblox promosyon kodunu nasıl alabilirim? Roblox’un birçok etkinliğinden veya çekilişlerin birinden Roblox promosyon kodu alabilirsiniz. Geçerli kodlar Roblox hesabınıza eklenen sanal bir ürün kazandırır.

Roblox promosyon kodu nereye yazılır? Roblox promosyon kodu nasıl girilir? https://www.roblox.com/promocodes adresine girin. Sağdaki bölüme promosyon kodunu girdiğinizde ücretsiz sanal ürününüz otomatik olarak Roblox hesabınıza eklenecektir. Roblox promosyon kodlarının süresinin dolabileceğini veya yalnızca kısa süreliğine aktif olabileceğini unutmayın, bu nedenle kodunuzu hemen kullanın.