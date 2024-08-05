Roborock S8 Pro Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Çinli robotik süpürge ve paspaslama cihazları üreten Roborock’a ait Roborock S8 Pro Ultra özellikleriyle dikkat çekiyor. Yüksek teknolojiyle tasarlanan cihaz, temizlik yapma işini kolaylaştırıyor. Kullanımı kolay olan bu robotik süpürgeyle kısa sürede yaşam alanlarınızın hijyenini sağlayabilirsiniz. Biz de bu rehberde Roborock S8 Pro Ultra özellikleri hakkında detaylara değineceğiz.

Roborock S8 Pro Ultra Özellikleri

Roborock S8 Pro Ultra, en gelişmiş temizlik teknolojilerinden VibraRise 2.0 Paspaslama ve DuoRoller Riser Fırça Sisteminden oluşuyor. İyileştirilmiş kendi kendini temizleme istasyonu sistemine sahip olduğu için robot bakımıyla uğraşmak durumunda kalmayacaksınız.

Bu kolaylığı, robotun sahip olduğu hepsi bir arada istasyon gerçekleştiriyor. Kullanıcıların zamandan tasarruf etmesinde etkin rol oynuyor. Roborock S8 Pro Ultra, temizlik esnasında ve bittiği zaman paspasını otomatik yıkıyor. Böylelikle her kullanım sonrasında yıkama gibi bir durumda ortadan kalkıyor.

Aynı zamanda robotta yıkanan paspasın ve iskele altının ılık havayla kurutulduğu bir sistemde var. Kurutma sistemi, özellikle yağışlı havalarda hoş olmayan kokuların ve küf oluşumunun önüne geçiyor. Roborock S8 Pro Ultra’nın kendi kendini boşaltma teknolojisi, her temizliğin ardından toz ve kiri otomatik boşaltıyor.

Toz torbasını değiştirmeden yaklaşık 7 hafta kullanılabiliyor. Robotun ikili fırçaları da kendi kendini temizleyebiliyor. Robotta yer alan kendi kendini doldurma teknolojisi, 300sqm(32sqft)² derecesinin üzerinde su tankını dolduruyor. Bu sayede robot, temizliği en yüksek derecedeki silme aralığıyla gerçekleştiriyor.

Yukarıda bahsedilen VibraRise 2.0 paspas ve DuoRoller Riser fırça sistemi, çift katlı paspas ve fırçaya sahip. Çift katlı paspas ve fırça temizliğin etkili şekilde yapılmasını sağlıyor. Robotun yenilikçi çift kauçuk fırçaları, süpürme performansını üst düzeye çıkarıyor. Özellikle saç dolaşmalarından kaynaklı pisliklere en iyi çözümdür.

Roborock S8 Pro Ultra; sert ağaç zeminleri, fayanslar, kilimler ve halılara kadar birçok yüzeyi sorunsuzca kısa sürede temizliyor. Robotun 6.000 Pa³'ye yükseltilen HyperForce emiş kapasitesiyse çok derinlere ulaşarak tüm toz ve kirlere kesin çözüm oluyor.

Reaktif 3B Engelden Kaçınma Sistemi ile robot süpürge, 3B yapılandırılmış hem kızılötesi hem de ışık teknolojisini kullanıyor. Robot süpürge, Reaktif 3B Engelden Kaçınma Sistemiyle karanlık ve aydınlık odalardaki engelleri tespit ederek ona göre dikkatli davranıyor.

Roborock Halı Boost+ Sistemiyse ekmek kırıntıları, evcil hayvan tüyleri gibi birçok kiri kolayca topluyor. PreciSence LİDAR Navigasyon Sistemi, yaşam alanlarının uygun temizlik rotalarını belirleyebilmek için alanı tarıyor. Bu tarama sonucunda detaylı şekilde haritalar oluşturup alanı tertemiz yapıyor. Roborock S8 Pro Ultra, %30 daha hızlı şarj oluyor.

Roborock S8 Pro Ultra Fiyatı

Roborock S8 Pro Ultra, sıkışabileceği noktaları tespit edebiliyor. Robot süpürgede sıkışabileceği noktalara girmeyi engelleyen “Roborock Uygulamasında Girilmesi Yasak Bölgeler” oluşturma imkanı var. Roborock uygulamasından robot süpürgenin belirli alanlara girişini engelleyen “Görünmez Duvarları” çizme yöntemi de bulunuyor.

Roborock uygulaması ile tek dokunuşla süpürgenin tüm ayarlarıyla fonksiyonları kolayca yönetiliyor. Temizlik deneyimini üst düzeye çıkaran Roborock S8 Pro Ultra fiyatı, 38.250,00 TL’dir.