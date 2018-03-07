  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Android İçin İnternetsiz (Offline) RPG Oyunları

Android İçin İnternetsiz (Offline) RPG Oyunları

Android İçin İnternetsiz (Offline) RPG Oyunları
Erkan Calp
Erkan Calp -

İnternetsiz oynamaya izin veren en iyi Android rpg oyunları bu listede bir araya getirdik. Rol yapma oyunu olarak geçen, strateji, aksiyon öğeleri de içeren en kaliteli yapımlar burada. Hepsi internetsiz oynanabiliyor ve çoğunluğu ücretsiz!

Listeyi hazırlarken en iyi mobil rol yapma oyunları arasından internetsiz (offline) oynama seçeneği sunanları seçtik. Bu nedenle listede milyonlarca indirmeye ulaşan Android rol oyunlarını göremeyebilirsiniz.

İnternet gerektirmeyen rol yapma oyunları arıyorsanız “Android için internetsiz rpg oyunları” listemize giren yapımlara kesinlikle bakmalısınız. Belki aralarında henüz oynamamış olduklarınız vardır.

DEVAMINI OKU
Crashlands Crashlands
Crashlands Crashlands mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur
Ravensword: Shadowlands Ravensword: Shadowlands
Ravensword: Shadowlands Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur.
SoulCraft 2 SoulCraft 2
SoulCraft 2 SoulCraft 2 yüksek kalite sunan bir aksiyon-rol yapma oyunudur ÜCRETSİZ
ZENONIA 5 ZENONIA 5
ZENONIA 5 Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. ÜCRETSİZ
Eternium Eternium
Eternium Sürükleyici atmosferde geçen bir rol yapma oyunu ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
WhatsApp Konuşmalarınızı Android'den iPhone'a Nasıl Aktarırsınız? NASIL YAPILIR WhatsApp Konuşmalarınızı Android'den iPhone'a Nasıl Aktarırsınız?
Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir? MOBİL Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir?
Clash of Clans Hesabını Android ve iOS Arasında Transfer Etme MOBİL Clash of Clans Hesabını Android ve iOS Arasında Transfer Etme
Android Telefon Hafıza Kartını Görmüyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefon Hafıza Kartını Görmüyor, Ne Yapmalıyım?