Router Nedir? Ne İşe Yarar? Fiyatları Ne Kadar?

İş veya ev ortamında yer alan birden fazla ağ ortamını, bilgisayarı birbirine bağlayan ve ortak ağ üzerinden haberleşmelerini sağlayan routerlar, hayatımızın önemli bir parçasını oluşturmakta. Özellikle kalabalık bir evde veya iş ortamında yer alıyorsanız router cihazları hayat kurtarıcı nitelikte olabiliyorlar. Bu yazımızda merak edilen ''Router nedir? Ne işe yarar? Fiyatları ne kadar?'' sorularına yanıt veriyor olacağız. İşte tüm detaylarıyla merak edilen router teknolojisi!

Router Nedir?

Router (türkçe karşılığı yönlendirici) aynı ağı kullanmayı amaçlayan iletişim kaynakları (örneğin bilgisayar) arasında veri iletimini sağlayan bir donanımdır. Söz konusu ortak ağı oluşturmak için OSI yedi katman modelin'den ağ katmanını baz alır. Bu özel üretilmiş donanımlar birden çok bilgisayarlarda yazılım desteğiyle yöneltici olarak çalışabilmekteler. Piyasada hemen hemen her bütçeye uygun router cihazı bulmak mümkün. Bu fiyatın belirlenmesine; mesafe, donanım kalitesi ve büyüklüğü direkt olarak etki eder.

Router Ne İşe Yarar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi router aynı ağı kullanmayı amaçlayan iletişim kaynakları arasında veri iletimini sağlar. Yani tek bir ağ üzerinden bir veriyi birden fazla cihazın kullanmasını sağlar. Bu durumda tek bir ağ üzerinden birden fazla cihaz etkilenmeden güvenli bir şekilde yararlanmış olur. Burada dikkate alınması gerekilen nokta router her iki ağın da tek bir ağda buluştuğu veri paketlerini ağlar arasında yollarını bulmaları görevini üstlenir. Bu isterseniz sistemin atadığı ayarlarla da yapılabilir isterseniz manuel belirlenen düzenlemelerle de yapılabilir. Hangi cihaza ne kadar verinin ulaşabileceği satın alınan router donanımın özellikleriyle de alakalıdır.

Router ve Modem Arasındaki Fark Ne?

Modem ve router cihazlarının amacı bazen çoğu kişide kafa karışıklığına neden olabiliyor. İkisi direkt olarak internetle ilişkili olduğundan konu hakkında pek uzman olmayan kişiler ikisinin amacını benzer görebiliyorlar. Öncelikle modem abonelik hizmetiyle internet aldığınız sağlayıcıdan tarafınıza internetin ulaşmasını sağlayan bir cihazdır. Tarafınıza gönderilen sinyallerin cihazlarınıza ulaşmasını sağlar.

Modemler kablolu veya kablosuz olacak şekilde interneti kullanmanızı olanak tanır. Router ise ortak ağ oluşturmanıza yarayan bir cihazdır. Halihazırda sinyalini almış olduğunuz interneti tek bir ağda bölerek birden fazla cihazın hızını olabildikçe düşürmeden kullanılmasını sağlar. Router teknolojisi sayesinde ağınıza bağladığınız her cihaz, veriyi doğru noktaya göndererek bu teknolojiden yararlanır.

Router Nasıl Çalışır?

Peki router cihazlarının nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Router cihazlarının yönlendirmelerine routing adı verilir. Farklı ağ bağlantılarının birbirleriyle haberleşmek için kullanacakları yolun işlem hesaplanması routing üzerinden gerçekleştirilir. Routerlar bu söz konusu routing işlemini yönlendirme tablolarından aldığı verisel bildirimlere göre hesaplarlar. Cihazın kullanılacağı alana göre iki farklı routing türü bu noktada bizleri karşılıyor. İlki Static Routing. Static Routing yönetici kişi tarafından manuel giriş yapılmasını ifade eder.

Bu türün avantajları arasında routerın CPU hesaplama ile zaman yapmakla uğraşmaması ve manuel giriş yapıldığından güvenlikli olması var. İkincisi ise Dynamic Routing. Dynamic Routing merkezdeki router cihazına ulaşması için katetmesi gereken yoların bir planını ortaya koyar. Böylelikle en iyi bağlantı yolu kolaylıkla tespit edilmiş olur. Router cihazlarının çalışma mantığını bu şekilde tanımlayabiliriz.

Router Nasıl Kurulur?

Günümüzüde çeşitliliği artan router cihazlarının bir diğer merak edilen konularından birisi kurulum aşaması. Kurulumu direkt olarak modem arayüzünden veya satın aldığınız router cihazının (varsa) üçüncü parti uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Bu yazımızda en genel kurulum aşamalarından biri olan modem arayüzü üzerinden kuruluma odaklanacağız. Kurulum aşamalarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

Router cihazınızı aktif hale getirin.

Bilgisayarınızı veya telefonunuzu router cihazının adını taşıyan Wi-fi noktasına bağlayın.

Boş bir tarayıcı açın ve router arayüzüne girmek için cihazın arkasında yer alan giriş panel linkini kullanarak panele erişin. (Örnek: 192.168.0.1)

Size atanan veya belirlediğiniz kullanıcı bilgilerini Giriş sayfasına girin ve Ana Sayfa üzerinden İnternet seçeneğine tıklayın.

Internet Connection Type kısmını PPPoE olarak değiştirin.

Username ve Password bölümleri Giriş bilgileriniz ile aynı olmalıdır. Sonradan bu bilgileri güncelleyebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgiler doğruysa son olarak Save butonuna tıklayın.

Yukarıda yer alan adımların ardından Wireless sekmesini tıklayın. Network Name alanını dilediğiniz adı verebilirsiniz.

Password kısmına belirlemek istediğiniz şifreyi girin. (Kullanıcılar bu şifreyi kullanarak router cihazına bağlanacaklar.)

Router adı ve şifresini belirledikten sonra Save butonuna tıklayın.

Artık router cihazınız kullanılmaya hazır. Telefon veya bilgisayarlar üzerinden belirlenen şifreyle internete bağlanılabilir.

Router Fiyatları Ne Kadar?

Router fiyatları kur baz alınarak hesaplandığı çin değişiklik gösterebilmektedir. İnternet üzerinden ufak bir araştırmayla kendinize en uygun fiyatlı cihazı satın alabilirsiniz. Genel olarak en ucuz 190 TL ile başlayan router fiyatları 2.100 TL gibi uçuk rakamlarla da satışta. Elbette her router cihazının kapsadığı alan genişliği ve ek özellikleri farklı olduğundan burada dikkate alınması gerekilen nokta bulunduğunuz yere en uygun cihazı tercih etmeniz. Tüm Router fiyatlarının ortalaması baz alındığında ise 2022 yılı dahilinde ortalama Router fiyatı 262 TL olarak belirlenmiş. Uygun ortamda ortalama bir router cihazı ile 100 ile 300 metreye kadar olan uzaklıklardan rahatlıkla internete bağlanabilirsiniz.

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