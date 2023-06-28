Deadpool'un Sesi: En İyi Ryan Reynolds Filmleri

Ryan Rodney Reynolds -daha çok bilindiği ismiyle “Deadpool’un sesi” 23 Ekim 1976'da Vancouver, Kanada'da doğmuştur. Oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve senarist olarak da faaliyet gösteren Kanadalı bir aktördür.

Ünlü oyuncu daha çok mizahi yönüyle ve sevimli kişiliği ile bilinir. Kariyerine televizyon dizileri ve romantik komedi filmleriyle başlayan Ryan Reynolds, Deadpool ile kariyerinin zirvesini gördü. Ryan Reynolds filmleri içerisinde tartışmasız en iyi yapım olan Deadpool gerçekten çok beğenildi. Öyle ki artık Deadpool karakterini Ryan Reynolds olmadan düşünemiyoruz bile.

Ryan Reynolds 2008 yılında oyuncu Scarlett Johansson ile evlendi, ancak 2011 yılında boşandılar. Daha sonra 2012 yılında Blake Lively ile evlendi ve çiftin üç çocuğu bulunmaktadır.

En İyi Ryan Reynolds Filmleri

Van Wilder (2002)

The Proposal (2009)

Deadpool (2016)

Life (2017)

The Hitman's Bodyguard (2017)

Deadpool 2 (2018)

Detective Pikachu (2019)

Free Guy (2021)

Van Wilder (2002)

Ryan Reynolds’un kariyeri için önemli bir film olan Van Wilder bir komedi filmidir. Tüm film Van Wilder adlı bir üniversite öğrencisi etrafında döner. Van Wilder, Coolidge College'da yedinci yılını geçiren bir öğrencidir. Kendisi parti düzenlemek ve eğlenmek konusunda ün yapmış bir kişiliktir. Van Wilder, tüm kampüsün sevdiği ve saygı duyduğu bir figürdür, ancak babası Van'ın okulu bitirmesini ve ciddi bir işe yönelmesini istemektedir.

Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular : Ryan Reynolds, Tara Reid, Kal Penn

: Ryan Reynolds, Tara Reid, Kal Penn IMDB Puanı: 6.4/10

The Proposal (2009)

Bu filmde bir yayın şirketinde çalışan ve ABD'ye sınır dışı edilmek üzere olan bir editör ile evlilik teklifi yaparak sınır dışı edilmekten kurtulmaya çalışan bir asistan arasındaki beklenmedik bir anlaşma beyaz perdeye taşımıştır. Romantik komedi türündeki bu yapım sizleri hem gülümsetecek hem de ilginç bir aşk hikayesini sizlere anlatacak.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Oyuncular : Ryan Reynolds, Sandra Bullock, Mary Steenburgen

: Ryan Reynolds, Sandra Bullock, Mary Steenburgen IMDB Puanı: 6.7/10

Deadpool (2016)

Ryan Reynolds’u Ryan Reynolds yapan film hiç şüphesiz ki Deadpool’dur. Marvel’ın son yıllardaki en iyi işlerinden biri olan Deadpool süper kahraman filmlerine yepyeni bir soluk getirdi. Ryan Reynolds filmleri içinde kendisine en çok yakışan yapım Deadpool’dur diyebiliriz herhalde. Herkesin izlemesi gereken oldukça iyi bir süper kahraman filmidir.

Tür : Aksiyon, Komedi, Süper Kahraman

: Aksiyon, Komedi, Süper Kahraman Oyuncular : Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein

: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein IMDB Puanı: 8.0/10

Life (2017)

Bu sefer de Ryan Reynolds’u bir gerilim ve bilim kurgu filminde izliyoruz. Ryan Reynolds filmlerinin genel tonundan farklı olan bu yapımda altı kişilik bir Uluslararası Uzay İstasyonu ekibinin görevleri sırasında Mars'tan gelen bir uzay aracında bulunan bir örnek üzerinde çalışmalarına odaklanır. Bilim kurgu ve korku türlerinin kesişiminden hoşlananlar için oldukça ilgi çekici bir filmdir.

Tür : Bilim Kurgu, Gerilim, Korku

: Bilim Kurgu, Gerilim, Korku Oyuncular : Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson

: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson IMDB Puanı: 6.6/10

The Hitman's Bodyguard (2017)

Ülkemizde “Belalı Tanık” ismiyle de bilinen bu filmde Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson’ı aynı filmde izleme şansı elde ediyoruz. Aksiyon ve komedi türlerini birleştiren bu film; dünyanın en iyi koruma görevlisi olan Michael Bryce'un, ölümcül bir suikastçı olan Darius Kincaid'i korumasını konu alır.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Oyuncular : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman

: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman IMDB Puanı: 6.9/10

Deadpool 2 (2018)

İlk filmden sonra çok olumlu eleştiriler alan Deadpool’un devamının gelmemesi düşünülemezdi. Öyle de oldu zaten. İlk filmin pek altında kalmayan Deadpool 2 yine bizlere keyifli saatler geçiren bir film oldu. İlk filmin üstüne pek bir şey koyamamasından ve önceki kadar şok edici olmadığı için ilki kadar büyük bir etki bırakmasa da kesinlikle izlenesi bir filmdir. Umuyoruz ki Ryan Reynolds’u 3. filmde de göreceğiz.

Tür : Aksiyon, Komedi, Süper Kahraman

: Aksiyon, Komedi, Süper Kahraman Oyuncular : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin IMDB Puanı: 7.7/10

Detective Pikachu (2019)

Sosyal medyada viral olan yapımlardan biri olan Detective Pikachu’yu Ryan Reynolds seslendiriyor. Ryan Reynolds’un seslendirme olarak ne kadar başarılı bir iş çıkardığının kanıtı olan bu film eğlenceli vakit geçirmek isteyen Pokemon sevdalıları için hoş vakit geçirmelik bir filmdir.

Tür : Aksiyon, Macera, Komedi

: Aksiyon, Macera, Komedi Oyuncular : Ryan Reynolds (Seslendirme), Justice Smith, Kathryn Newton

: Ryan Reynolds (Seslendirme), Justice Smith, Kathryn Newton IMDB Puanı: 6.6/10

Free Guy (2021)

Filmin hikayesi şu şekildedir. Free City adlı popüler bir video oyununda geçmektedir. NPC olan Guy isimli karakter, her gün aynı rutini yaşayan, sıradan bir banka çalışanıdır. Ancak bir gün oyun içindeki olayları anlamaya ve kendi iradesini keşfetmeye başlar. Guy, kendisini kontrol eden oyunculardan bağımsız bir şekilde olaylara müdahale etmeye ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye karar verir.

Tür : Aksiyon, Macera, Komedi

: Aksiyon, Macera, Komedi Oyuncular : Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi IMDB Puanı: 7.4/10

Ryan Reynolds filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek isterdiniz? Sizin favori Ryan Reynolds filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.