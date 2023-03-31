Duvara Fırlatsanız Dahi Hiçbir Şey Olmayacak En Sağlam Telefon Modelleri

Telefonu yere düşürüp paramparça olan ekranını görmek, her kullanıcının korkulu rüyalarından biri. Peki, ya hiç böyle bir endişeniz olmasın ister miydiniz? Sizin için bu yazımızda dünyanın en sağlam telefon modelleri listesi oluşturduk. Sinirini telefondan çıkaranlardansanız, buyrun yazımıza!

Sağlam Telefon Nasıl Olur?

Bir telefonun sağlamlığı, birçok etmene bağlıdır. Fakat en temelde sağlam telefonlar söz konusu olduğunda darbelere karşı dayanıklı cam ve kasa tasarımı, toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikaları ve uzun süreli kullanım gibi özellikler öne çıkar.

Sağlam telefonlar, genellikle son kullanıcıya ulaşma konusunda günümüzde birçoğumuzun kullandığı telefonlara kıyasla daha zayıf kalsa da kendi kapsamlarında dünya çapında alıcılara sahiptir. En sağlam telefonlar için alıcı portfolyosu, genellikle ekstrem sporcular, zorlu koşullarda çalışanlar ve askerlerden oluşur. Ayrıca kamp ve tırmanış ile ilgilenen kişilerin de sıklıkla sağlam telefon modelleri tercih ettiği görülür.

Bir telefonun sağlamlığını değerlendirmek için sıkça üzerinde durulan IP sertifikaları, çeşitli kurum Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından verilir. Markalar, ürünlerini sahip olduğu IP ve benzeri sertifikaları göstererek pazarlar.

En Sağlam Telefon Modelleri Hangileri?

AGM Glory G1 Pro

Doogee S96 GT

Motorola Defy

Ulefone Armor 11T 5G

Doogee S98 Pro

Söz konusu dünyanın en sağlam telefonu olduğunda, daha önce hiç duymadığınız marka ve modellere rastlamanız oldukça olası. Çünkü telefon piyasasının büyük oyuncuları, hem oldukça dar bir kitleye hitap etmesi hem de maliyetleri yüzünden sağlam telefonlar tercih etmemektedir. Telefon sağlamlığı konusunda uzmanlaşan markalar, yıllar boyunca güvenle kullanılabilecek ürünler ortaya koyar.

AGM Glory G1 Pro

Ekran: 6.53 inç 2340x1080 piksel

6.53 inç 2340x1080 piksel Kamera: 48 MP + Termal + 20 MP Kızılötesi + 2 MP makro (ön); 16 MP (özçekim)

48 MP + Termal + 20 MP Kızılötesi + 2 MP makro (ön); 16 MP (özçekim) İşletim Sistemi : Android 11CPU/GPU: 5G 4350-2 8nm 2GHz 480 Qualcomm Snapdragon

: Android 11CPU/GPU: 5G 4350-2 8nm 2GHz 480 Qualcomm Snapdragon Depolama: 128GB + microSDBellek: 256GB

128GB + microSDBellek: 256GB Sertifikalar : MIL-STD-810H uyumlu, IP69K (30 dakika boyunca 1.5m)

: MIL-STD-810H uyumlu, IP69K (30 dakika boyunca 1.5m) Ek Özellikler: Radyo, ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula, termal kamera

AGM tarafından geliştirilen ve 5G bağlantıyı destekleyen Glory G1 Pro, soğuğa karşı dayanıklı bataryasıyla dikkat çekiyor. Buzullarda dahi çalışmaya devam eden 48 MP termal kamerası, zor durumlarda oldukça işlevsel olabiliyor. Ayrıca telefonda acil durumlarda kullanılabilecek 109 dB ses üretebilen güçlü bir hopörlör bulunuyor.

Doogee S96 GT

Ekran: 6.22 inches, 720 x 1520, IPS LCD

6.22 inches, 720 x 1520, IPS LCD Kamera: 48 MP f/1.8 (wide), 8 MP,f/2.2 (ultrawide), 20 MP f/1.8 (night vision), 2 MP f/2.8 (depth), 32 MP f/2.0 (ultrawide/front)

48 MP f/1.8 (wide), 8 MP,f/2.2 (ultrawide), 20 MP f/1.8 (night vision), 2 MP f/2.8 (depth), 32 MP f/2.0 (ultrawide/front) İşletim Sistemi : Android 12

: Android 12 CPU/GPU: Octa-core GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G76 MC4

Octa-core GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali-G76 MC4 Depolama: 256GB + MicroSDXC

256GB + MicroSDXC Bellek : 8GB

: 8GB Sertifikalar: IP68, IP69K toz ve suya karşı dayanıklılık, MIL-STD-810G compliant

Sağlam telefon markaları içerisinde kendinisi kanıtlamış üreticilerden olan Doogee, S96 GT modeliyle hem sağlamlık hem de kabiliyet açısından gelişmiş bir telefon üretilebileceğini kanıtladı. Günümüzdeki orta segment Android telefonlarla yarışır donanımlara sahip olan telefon, 1.8 metreye kadar olan düşürme testinden başarıyla ayrılıyor.

Motorola Defy

Ekran: 6.5 inç, 720 x 1560 piksel, Corning Gorilla Glass Victus

6.5 inç, 720 x 1560 piksel, Corning Gorilla Glass Victus Kamera: 48 MP + 2 MP + 2MP (ön); 8MP (selfie)

48 MP + 2 MP + 2MP (ön); 8MP (selfie) İşletim Sistemi: Android 10 / 11

Android 10 / 11 CPU/GPU: Octa-core (4 x 2GHz & 4 x 1.8GHz Kryo) / Adreno 610

Octa-core (4 x 2GHz & 4 x 1.8GHz Kryo) / Adreno 610 Depolama: 64GB + microSDXC

64GB + microSDXC Bellek: 4GB

4GB Sertifikalar: IP68 (30 dakika boyunca 1.5m), MIL-STD-810G compliant

IP68 (30 dakika boyunca 1.5m), MIL-STD-810G compliant Ek özellikler: İvmeölçer, yakınlık sensörü, pusula, parmak izi

Sağlam telefon markaları arasında uygun fiyatlı bir ürün çıkararak son kullanıcı noktasında da satış yapmayı hedefleyen Motorola’nın Defy modeli, Victus Gorilla Glass ekran korumasına sahip.

48 megapiksellik kamera ve kayış geçirme noktası gibi ekstra özelliklerle donatılan Defy, listemizdeki diğer telefonlara göre çok daha uygun bir fiyata sahip.

Ulefone Armor 11T 5G

Ekran: 6.1 inç, 720 x 1560 piksel (Oleofobik kaplama)

Kamera: 48 MP + FLIR termal + 5 MP + 2 MP makro + 2 MP derinlik (ön); 16 MP (selfie)

İşletim Sistemi: Android 11

CPU/GPU: Octa-core 4x2GHz A76 + 4x2GHz A55 Cortex / Mali-G57 MP4

Depolama: 256GB

Bellek: 8GB

Sertifikalar: IP69K (1.5m suya ve toza dayanıklılık), MIL-STD-810G uyumlu

Ek Özellikler: Radyo, ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula

Son seviye sağlamlık arayanların tercihlerinden biri olabilecek Ulefone Armor 11T 5G, yüksek bağlantı hızı sağlamasının yanında zorlu koşullar için kurtarıcı nitelikteki MSX termal kamerası ile dikkat çekiyor.

Sağlam telefon listelerinde sürekli olarak kendine yer bulmayı başaran model, 1.2 metreye kadar düşme testinden başarıyla ayrılıyor.

Doogee S98 Pro

Ekran: 6.3 inç IPS LCD

6.3 inç IPS LCD Kamera: 48 MP + 20 MP (ön kamera); 16 MP (selfie kamerası)

48 MP + 20 MP (ön kamera); 16 MP (selfie kamerası) İşletim Sistemi: Android 12

Android 12 CPU/GPU: Mediatek MT6781 Helio G96, Octa-core CPU, Mali-G57 MC2 GPU

Mediatek MT6781 Helio G96, Octa-core CPU, Mali-G57 MC2 GPU Depolama : 128GB/256GB + MicroSD & TF kart yuvası

: 128GB/256GB + MicroSD & TF kart yuvası Bellek: 8GB/12GB

8GB/12GB Sertifikalar: IP68/IP69K toz/suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1.5 metreye kadar), MIL-STD-810G uyumlu

IP68/IP69K toz/suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1.5 metreye kadar), MIL-STD-810G uyumlu Ek Özellikler: Termal görüntüleme, gece görüşü, pusula, el feneri, açı ölçer

Sağlam telefon önerileri listemizin son sırasında Doogee S98 Pro yer alıyor. Çoğu akıllı telefona kıyasla daha ağır olsa da gece görüş özellikli termal kamerası, çok uzun süreler boyunca dayanabilen güçlü bataryası ve düşme testlerindeki başarısıyla en sağlam telefonlardan biri olduğu kuşkusuz!