Sakinleştirici ilaçlar hakkında yanlış bilinen bazı gerçekler bulunuyor. Bu durum, bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor. Çoğu kişi, aslında yanlış olan bazı bilgileri doğru sanıyor. Bu yazıda sakinleştirici haplara dair yanlış bilinenleri ve gerçekleri açıkladık.

Antidepresanlar orta, şiddetli ve kronik depresyon semptomlarını hafifletir. Depresyona örneğin serotonin gibi beyindeki kimyasal dengesizlikler neden olur. Antidepresanlar ise bu kimyasalların düzeyini arttırmaya çalışır.

Yanlış bilgiler özellikle internet ortamında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Çoğu konuda olduğu gibi antidepresan haplar hakkında da epey yanlış bilgi mevcut. Peki, bu haplar hakkında yanlış bilinen gerçekler neler? Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Psikolojik olarak kendinizi kötü hissediyorsanız mutlaka bir psikiyatra gitmelisiniz. Arkadaşlarınızın kullandığı ilaçlardan uzman olmayan bir kişinin tavsiyesi üzerine almamanız gerektiğinin altını çizelim. Doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçları alabilir ve belirttiği dozlarda kullanabilirsiniz. Herhangi bir yan etki ile karşılaştığınızda da yine uzmana başvurmalısınız.

Sakinleştirici İlaçlar Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler Neler?

Antidepresanlar kilo aldırır.

Antidepresan hapları intihar riskini arttır.

Antidepresanlar kişiliği değiştirir.

Antidepresan bağımlılık yapar.

Antidepresan hapları sorunları unutturur.

Antidepresanların korkunç yan etkileri vardır.

Antidepresan gereksizdir.

Yukarıda antidepresan haplar hakkında yanlış bilgiler bulunuyor. Konu ile ilgili doğru bilgilere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Antidepresanlar Kilo Aldırır

Antidepresanlar hakkında yaygın olarak bilinen yanlış bilgilerin başında kilo problemi geliyor. Tüm ilaçlar gibi antidepresanların da çeşitli yan etkileri bulunuyor. Kilo alımı, kullandığınız antidepresan hapının yan etkisi olabilir.

Bazı antidepresanların kilo alımına neden olma ihtimali diğerlerine kıyasla daha çok olabilir. Bazıları ise kilo vermenize yol açabilir. Eğer bu konu ile ilgili bir endişeniz varsa doktorunuza başvurabilirsiniz.

Antidepresan Hapları İntihar Riskini Arttır

2009 yılında British Medical Journal üzerinden yayımlanan bir araştırma kapsamında antidepresan alan yaklaşık 100 bin kişiyi içeren 372 çalışma incelendi. Elde edilen sonuçlara göre söz konusu ilaçların 25 ile 64 yaş arasında intihar riski üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.

Çalışmada ayrıca antidepresan haplarının 65 yaş ve üzerindeki kişilerde intihar riskini azalttığı sonucuna da varıldı. 2006 yılında gerçekleştirilen ve PLoS Medicine üzerinden yayımlanan farklı bir çalışma, söz konusu ilaçların binlerce hayat kurtardığını ileri sürdü.

Sonuç olarak yaşınız ve cinsiyetiniz ne olursa olsun intihar düşüncesi veya olumsuz herhangi bir düşünceniz varsa kesinlikle hiç vakit kaybetmeden doktora gitmelisiniz. Profesyonel yardım alarak olumsuz düşüncelerin üstesinden gelebilirsiniz.

Antidepresanlar Kişiliği Değiştirir

Söz konusu ilaçlar hakkında yanlış bilinen bir diğer bilgi ise hapların insanların kişiliğini değiştirdiği ya da birer zombiye dönüştürdüğüdür. Antidepresanlar doğru şekilde alındığında insanların kişiliği üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaz.

Bu haplar insanların tekrar kendileri gibi hissetmesine ve önceki ruh hâllerine dönmesine yardımcı olur. Herhangi bir problem ile karşılaşıldığında doktora danışılmalıdır.

Antidepresan Bağımlılık Yapar

Antidepresan haplar ile ilgili yanlış bilinen bilgiler arasında bağımlılık yapıcı bir yapıya sahip olduğu da yer alıyor. Antidepresanlar bağımlılık yapan ilaçlar olarak sınıflandırılmaz ancak ilacı kafanıza göre birden bırakmamanız gerekiyor. İlacı kullanmaya devam edip etmemeniz gerektiğine doktorunuz karar verir. Herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmamak için doktorunuzun bilgisi dahilinde bırakabilirsiniz.

Antidepresan Hapları Sorunları Unutturur

Söz konusu haplar sorunlarınızı unutturmaz ancak yaşadığınız sorunlar ile başa çıkmanızı daha kolay hâle getirir. Yani sorunlarla mücadele noktasında yardımcı rolü üstlenir. Depresyonda olmak algınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve bu durum, sorunları çözebilmeniz için gerekli olan enerjiden yoksun kalmanıza yol açabilir.

Bazı terapistler, antidepresan alan kişilerin psikoterapi sürecinde daha fazla ilerleme kaydettiğini ileri sürüyor.

Antidepresanların Korkunç Yan Etkileri Vardır

Antidepresanlar çoğu ilaç gibi baş ağrısı, ağız kuruluğu, kaygı gibi yan etkilere yol açabilir. Bu konuda yanlış bilinen bilgi ise söz konusu hapların dayanılamayacak şiddette yan etkilere maruz bıraktığıdır. Bu ilaçların yan etkileri genellikle şiddetli değildir.

Yan etkilerin antidepresanlarla birlikte alınan diğer ilaçlardan da kaynaklanabileceğini unutmamak gerekiyor. Öte yandan alınan ilaçların dozuna bağlı olarak da söz konusu problem ile karşılaşılabilir. Bu sebepten ötürü doktora gittiğinizde kullanmakta olduğunuz ilaçlar hakkında da bilgi vermelisiniz. Ayrıca herhangi bir yan etki durumunda da mutlaka doktorunuza başvurun.

Antidepresan Gereksizdir

Antidepresan haplar ile ilgili bilinen yanlış bilgiler arasında herhangi bir faydası olmadığı ve bu nedenle gereksiz olduğu da mevcut. Terapiyi ilaç ile birleştirmek aslında depresif bozuklukların üstesinden gelmek için en ideal tedavi yöntemidir. Gerçekleştirilen bazı çalışmalar, antidepresan kullanan kişilerin yüzde 40 ila yüzde 60'ının semptomlarının 6 ila 6 hafta içersiinde düzeldiğini gözler önüne seriyor.

Bu yazıda antidepresan hapları hakkında yanlış bilinen gerçekleri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Türkiye'deki endemik bitki türleri yazımıza da göz atabilirsiniz.