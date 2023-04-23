Samsung A50 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Birçok Android kullanıcısının tercih ettiği markalardan biri de Samsung’dur. Öyle ki Android’in lideri hala Samsung olarak gözüküyor. geçmişten günümüze birçok insan Android denilince akıllarına sadece bir marka gelir.

Günümüzde birçok Android işletim sistemini kullanan telefon olmuş olsa da bu işletim sisteminin en optimize çalıştığı şirket Samsung’dur. Peki, Samsung’un en cazip telefonlarından biri olan A50 2023 yılında hala alınır mı? İsterseniz gelin yakından bakalım.

Samsung A50 Özellikleri (2019)

Ekran: 6.4 inç Full HD+ Super AMOLED ekran

6.4 inç Full HD+ Super AMOLED ekran İşlemci: Exynos 9610 Octa-core işlemci

Exynos 9610 Octa-core işlemci RAM: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 64 GB dahili depolama (microSD kart ile 512 GB'a kadar genişletilebilir)

64 GB dahili depolama (microSD kart ile 512 GB'a kadar genişletilebilir) Kamera: 25 MP ön kamera, 25 MP + 8 MP + 5 MP arka kamera

25 MP ön kamera, 25 MP + 8 MP + 5 MP arka kamera Batarya: 4000 mAh batarya, hızlı şarj desteği

4000 mAh batarya, hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie), One UI arayüzü (Android 11’e kadar güncelleme alabilir.)

Günümüzdeki birçok telefona göre oldukça başarılı olan A50 modeli, 6 GB RAM ve dev Super AMOLED ekran bulundurmaktadır. Bu özellikler günümüzdeki birçok telefonla hemen hemen eş değerdir. Dezavantaj olarak Android güncellemesi almamasıdır.

Telefonun o yıllara göre parmak izi özelliğini ekran içine taşıması büyük bir avantaj olarak görülebilir. Öyle ki o yıllarda birçok cihaz parmak izini ya telefonun arka kapağında ya da yan çercevesinde bulunduruyordu.

Samsung A50 Fiyatı Ne Kadar?

A50 cihazı şu an sıfır olarak satılmamaktadır. Ancak yenilenmiş olarak 4.300 TL civarındadır. 2019 yılında sıfır fiyatı 2900 TL iken şimdiki güncel ekonomi bazında yenilenmişi bile daha pahalı.

Samsung A50 2023 Yılında Satın Alınır mı?

Eğer Android bir telefon alacaksanız ve bu telefon ikinci el veya yenilenmiş olacaksa A50 modelini rahatlıkla alabilirsiniz. Öyle ki güncel birçok telefona göre hala iyi performans sergiliyor.

Hatta kullanıcılar PUGB Mobile’da 60 FPS aldıklarını söylüyor. Ancak bu fiyatın üstüne çıkabiliyorsanız kesinlikle farklı telefonlara göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü güncel telefonlar birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor.

Bu içeriğimizde sizler için diğer cihazlara taş çıkartan telefon A50’yi inceledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şu zamanda bu telefon alınır mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.