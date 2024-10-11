Samsung Bespoke AI Laundry Combo Özellikleri ve Fiyatı

Samsung beyaz eşya kategorisinde sunduğu ürünleri en yenilikçi teknolojilerle donatıyor. Yapay zekâ destekli yeni çamaşır makinesi ile gündeme gelen marka, bu sefer ‘hepsi bir arada’ konsepti ile karşımıza çıkıyor.

Samsung Bespoke AI Laundry Combo adlı bu cihaz, yıkama ve kurutma işlemini çeşitli sensörler sayesinde organize ediyor. Gelin, beyaz eşya sektöründe ses getiren yeni nesil, akıllı, combo özellikli Samsung çamaşır makinesinin özelliklerine birlikte bakalım!

Samsung Bespoke AI Laundry Combo Özellikleri

İlk olarak IFA Fuarı’nda tanıtımı yapılan makine sadece çamaşır değil aynı zamanda kurutma makinesi. Bu iki işlevi yerine getiren çok sayıda ürün piyasada mevcut ancak, bu model sahip olduğu teknolojiler sayesinde hepsinin önüne geçmeyi kolayca başarıyor. İlk etapta AI Wash & Dry adlı özelliği ile öne çıkan çamaşır ve kurutma makinesi farklı ağırlıktaki çamaşırlara uygun su, deterjan, çalışma süresi ayarlamalarını AI desteği ile yapabiliyor.

Kumaşın türünü ve çamaşırların kirlilik derecesini anlayarak deterjan tüketimini buna göre optimize eden makine, program süresini de her yıkamaya uygun olarak kendisi belirliyor.

Bu özelliklerin tümünde makinede bulunan yapay zeka destekli yazılımdan ve özel olarak yerleştirilmiş bazı sensörlerden yrarlanılıyor.

Kurutma işleminde de benzer şekilde çamaşırların ağırlığına ve kumaş türüne göre uygun programı belirleyen makine, enerji verimliliği açısından da A sınıfında yer alıyor.

Samsung ısı pompası sistemi sayesinde kurutma süresini minimize eden bu cihazda enerji tüketimi de otomatik olarak % 75’e kadar azaltılabiliyor.

Çamaşır makinesinin üstünde bulunan 7 inçlik ekran üzerinden yıkama ve kurutma işlemine ilişkin detaylar kolayca takip edilebiliyor.

Samsung Bespoke AI Laundry Combo Fiyatı

Yurtdışında satışa çıkan Samsung Bespoke AI Laundry Combo’nun liste fiyatı 3.339 Dolar olarak görüntüleniyor. Samsung’un sonbahar indirimleri kapsamında 1.999 Dolar’a satın alabileceğiniz bu cihazın indirimli hali yaklaşık 68.000 TL’ye denk geliyor.

Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmeyen akıllı çamaşır – kurutma makinesinin en gelişmiş teknolojilerle donatıldığı tartışılmaz bir gerçek. Peki, fiyat olarak değerlendirdiğimizde sizce nasıl bir orana sahip?

Siz olsanız bu çamaşır – kurutma makinesini satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın!