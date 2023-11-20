Samsung Galaxy A04s Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy A04s özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte bütçe dostu akıllı telefonun detayları!
Uygun fiyatı ile dikkat çeken akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A04s özellikleri neler? Bu rehberde Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonun neler sunduğunu ve ne kadar fiyat etiketiyle satıldığını açıkladık.
Samsung Galaxy A04s Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: PLS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 270 PPI
- İşlemci: Exynos 850
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 8 nm
- GPU: Mali-G52
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 720p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Kalınlık: 9,1 mm
- Ağırlık: 195 gram
Exynos 850 işlemcisine ve Mali-G52 GPU'ya sahip olan Galaxy A04s modeli 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, PLS LCDE ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık olarak 270 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 195 gram ağırlığındaki telefon 164,7 x 76,7 x 9,1 mm boyutlarında.
5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 15W kablolu şarj desteği mevcut. Peki, siyah, bakır ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy A04s ücreti ne kadar?
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Bu rehberde Samsung Galaxy A04s ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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