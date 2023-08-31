Samsung Galaxy A13 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A13 özellikleri, uygun fiyata sahip yeni akıllı telefon modeli satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen telefon neler sunuyor?

Bu rehberde fiyat performans telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A13 modeli ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. 2022 yılında piyasaya sürülen telefonun donanım bileşenlerine ve fiyat etiketlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A13 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 400 PPI

: Yaklaşık 400 PPI İşlemci : Exynos 850

: Exynos 850 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 8 nm

: 8 nm RAM : 3 GB / 4 GB / 6 GB

: 3 GB / 4 GB / 6 GB Depolama : 32 GB / 64 GB / 128 GB

: 32 GB / 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G

: 4G Bluetooth : 5.0

: 5.0 NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Ağırlık : 195 gram

: 195 gram Kalınlık: 8,8 mm

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A13, PLS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve yaklaşık olarak 408 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 165,1 x 76,4 x 8,8 mm boyutlarındaki telefon yüzde 83,2 ekran gövde oranına sahip.

Gücünü Exynos 850 işlemcisidnen alan telefonda Mali-G52 GPU mevcut. 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 32 GB, 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor.

Samsung marka telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Samsung Galaxy A13 Fiyatı

Samsung Galaxy A13 modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 110 TL civarında, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 6 bin 774 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A13 donanımı ve ücreti hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.