Samsung Galaxy A05 Özellikleri ve Fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji devi, 2023 yılının eylül ayında Samsung Galaxy A05 modelini tanıttı. Peki, uygun fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Samsung Galaxy A05'in özellikleri neler? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A05 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 262 PPI

: Yaklaşık 262 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 195 gram

: 195 gram Kalınlık: 8,8 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A05, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık 262 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Arka kameralar 1080p çözünürlükte 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

195 gram ağırlığındaki cihaz 168,8 x 78,2 x 8,8 mm boyutlarında. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Mali-G52 MC2 isimli GPU'nun yer aldığı akıllı telefon şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Peki, Samsung Galaxy a05 modelinin fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy A05 Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Samsung Galaxy A05 isimli akıllı telefon modeli 137 dolar civarında fiyat etiketine sahip. Söz konusu akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu rehberde Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılan uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A05 olarak isimlendirilen akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.