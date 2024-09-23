Çok Ucuz Telefon: Samsung Galaxy A06 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A06 özellikleri, fiyatı ve tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, çok uygun fiyat etiketiyle satışa sunulan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri tercih edildi?

2023 yılının eylül ayında uygun fiyata sahip Samsung galaxy A05 modeli tanıtılmıştı. 2024 yılının ağustos ayında bütçe dostu telefon serisine yeni bir model daha katıldı. İşte Galaxy A06 modeline dair merak edilen soruların yanıtı!

Samsung Galaxy A06 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 262 PPI

: Yaklaşık 262 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik

: 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30/60 FPS

: 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 189 gram

: 189 gram Kalınlık: 8 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A06, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık 262 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 189 gram ağırlığındaki telefon 167,3 x 77,3 x 8 mm boyutlarında.

Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor. 5.000 mAh batarya kapsitesine sahip cihaz 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası mevcut. Arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS ve 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Samsung marka akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Peki, Samsung Galaxy A06 ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy A06 Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A06 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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