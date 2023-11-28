Samsung Galaxy A15 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Samsung Galaxy A15 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte bütçe dostu yeni telefon!
Samsung Galaxy A15 özellikleri, Samsung marka akıllı telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, çok yakında satışa sunulması beklenen telefonda hangi donanım bileşenleri yer alacak?
2023 yılının şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy A14, donanımı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Yapılan tanıtımın ardından Galaxy A15 merak içerisinde beklenmeye başlandı. Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Not: Bu rehber, Samsung Galaxy A15 fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Samsung Galaxy A15 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: PLS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek 6835
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
Samsung Galaxy A13 Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy A13 özellikleri, uygun fiyata sahip yeni akıllı telefon modeli satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
Galaxy A15'in iki farklı sürüm ile beraber geleceği söyleniyor. İlk sürümün 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekrana, diğer versiyonun ise Full HD+ çözünürlük sunan PLS LCD ekrana sahip olacağı iddia edildi.
Telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı öne sürüldü. Birden fazla depolama ve RAM seçenekleri sunulabilir çünkü Galaxy A14'te RAM tarafında 4 GB ve 6 GB, depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca Galaxy A13'te de birden fazla seçenek sunulmuştu.
Samsung marka yeni akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın yer alacağı öne sürüldü.
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Samsung Galaxy A15 Fiyatı
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Samsung Galaxy A15 Çıkış Tarihi
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Bu rehberde Samsung Galaxy A14 fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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