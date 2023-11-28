Samsung Galaxy A15 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy A15 özellikleri, Samsung marka akıllı telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, çok yakında satışa sunulması beklenen telefonda hangi donanım bileşenleri yer alacak?

2023 yılının şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy A14, donanımı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Yapılan tanıtımın ardından Galaxy A15 merak içerisinde beklenmeye başlandı. Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy A15 fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Samsung Galaxy A15 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : Full HD+

: Full HD+ Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek 6835

: MediaTek 6835 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj: 25W

Galaxy A15'in iki farklı sürüm ile beraber geleceği söyleniyor. İlk sürümün 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekrana, diğer versiyonun ise Full HD+ çözünürlük sunan PLS LCD ekrana sahip olacağı iddia edildi.

Telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı öne sürüldü. Birden fazla depolama ve RAM seçenekleri sunulabilir çünkü Galaxy A14'te RAM tarafında 4 GB ve 6 GB, depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca Galaxy A13'te de birden fazla seçenek sunulmuştu.

Samsung marka yeni akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın yer alacağı öne sürüldü.

Samsung Galaxy A15 Fiyatı

Samsung Galaxy A15 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 139 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ortaya çıktı. Telefonun fiyatı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.

Samsung Galaxy A15 Çıkış Tarihi

Samsung marka yeni akıllı telefon modeli Galaxy A15 modelinin 2023 yılının aralık ayında veya 2024 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından ötürü telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy A14 fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.