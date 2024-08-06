Samsung Galaxy A16 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Uygun fiyat etiketiyle yakında satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy A16 modeli ile ilgili bu zamana kadar çeşitli bilgiler ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A16 özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarabilir.

Bütçe dostu akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A15 2023 yılının aralık ayında duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A16 merakla beklenmeye başlandı. Peki, yeni telefon neler sunacak?

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy A16'nın fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten dolayı rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Ayrıca yeni akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı da henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy A16 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

Galaxy A16 modelinin Geekbench'te tek çekirdek testinde 514 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.464 puan aldığı ortaya çıktı. Bu performans testi, telefonun bazı özelliklerini de gün yüzüne çıkardı.

Performans testinde telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı ancak RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor. Android 14 işletim sistemi ile çalışan telefon, gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak.

Samsung Galaxy A16 Fiyatı

Samsung Galaxy a16 modelinin 205 dolar (tahmini Türkiye fiyatı 13 bin TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefon ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy A16 Çıkış Tarihi

Galaxy A16 modelinin 2024 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı tarihte tanıtılabilir.

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