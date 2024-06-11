Samsung Galaxy A22 Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Samsung Galaxy A22'nin özellikleri ve fiyatı, yeni telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde söz konusu akıllı telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A22 isimli akıllı telefon 2021 yılının haziran ayında tanıtıldı. 90Hz yenileme hızı sunan telefon arka yüzeyindeki dört adet kamerası ve Super AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy A22 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G80

: MediaTek Helio G80 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 186 gram

: 186 gram Kalınlık: 8,4 mm

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Samsung Galaxy A22 Fiyatı

Samsung Galaxy A22 modelinin 64 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 799 TL, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 10 bin 550 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 2. el Galaxy A22 4.500 TL ila 7500 TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Samsung Galaxy A22 2024'te Satın Alınır mı?

Uzun süre boyunca sorunsuz kullanım için donanım ve yazılım açısından güncel bir telefon tercih edilmelidir. Bu nedenden ötürü 2021 yılında satışa sunulan Galaxy A22 yerine geçtiğimiz yıl veya 2024 yılında satışa sunulan bir telefonun tercih edilmesi daha mantıklıdır.

2024 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy A35 modelini satın alabilirsiniz. Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin TL civarında fiyata satılıyor.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 15 bin 499 TL civarında fiyata satılan Redmi Note 13 Pro, 15 bin 499 TL'ye satılan Honor 90, 14 bin 999 TL'ye satılan POCO X6 5G ve daha birçok model bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A22 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.