Samsung Galaxy A25 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung’un sıklıkla güncellenen Galaxy A serisine yeni bir cihaz daha katılıyor. Bir süredir sızıntı haberleri yayınlanan Galaxy A25’in özellikleri sonunda netliğe kavuşuyor. Exynos 1280 yonga setinin kullanılacağı konuşulan Galaxy A25’in serinin bir önceki modeli olan A24 ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Orta segment ürünlerin yer aldığı bu seride yer alacak olan Galaxy A25’in de bütçe açısından kullanıcıları çok fazla zorlamayacağı düşünülüyor. Bu yazımızda netleşen ve beklenen özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı ile Samsung Galaxy A25 hakkındaki detayları ele alıyoruz. İşte, Samsung Galaxy A25 ve özellikleri!

Samsung Galaxy A25 Özellikleri

OnLeaks tarafından paylaşılan verilere göre Galaxy A25’in A24 4G ile neredeyse birebir aynı görünüme sahip olması bekleniyor. Diğer özelliklerine baktığımızda ise yabancı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere, cihaz hakkında yapılan güncel açıklamalara ve beklentilere göre şu detaylardan söz edebiliriz:

Exynos 1280 5 nm / Qualcomm Snapdragon 768 işlemci

6 GB / 8 GB RAM

5000 mAh batarya

64 + 8 + 2 MP Ana kamera

16 / 32 MP ön kamera

6.44 inç AMOLED Ekran 1080 x 2400 px – 399 ppi multi touch, capacitive dokunmatik ekran

Ekranda su damlası çentik detayı

Görüntü çözünürlüğü: 9000 x 7000 px

128 / 256 GB dahili hafıza + 1 TB’a kadar genişletilebilir kapasite

3.5 mm ses şakı ve tek hoparlör

Boyut: 162 x 77,5 x 8,3 mm

Cihazın sağ tarafında yer alan ve yana bakan bir adet parmak izi sensörü

USB Type-C girişi

Android 12 desteği olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A25 Fiyatı

Samsung Galaxy A25’in orta segment bir ürün olması fiyat açısından erişilebilirliğini artırıyor. Henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da Hindistan’da beklenen çıkış fiyatı 22.590 Hindistan Rupisi olarak belirtiliyor. Bu rakamı dolar olarak hesapladığımızda yaklaşık 270 dolara denk geliyor.

Eğer satış fiyatı bu şekilde olursa Türkiye’de vergisiz fiyat 7.300 TL civarında olacak. Vergiler eklendiğinde ise telefonun yaklaşık 27.900 TL gibi bir satış fiyatına sahip olacağını düşünebiliriz.

Samsung Galaxy A25 Çıkış Tarihi

Cihazın çıkış tarihine ilişkin şimdiye kadar kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak yabancı kaynaklara göre Samsung Galaxy A25’in Hindistan’da bu yılın sonunda çıkması bekleniyor. Söz konusu kaynaklarda çıkış tarihi olarak Aralık 2023’ten söz ediliyor.