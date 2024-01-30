Samsung Galaxy A30 Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy A30, 2019 yılında Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı. Biz de bu yazımızda piyasaya sürüldüğü dönemde performansıyla dikkat çeken orta segmentli bu cihazın özelliklerini ele aldık. Samsung Galaxy A30 modelinin özellikleri üzerinden 2024 yılında satın alınır mı sorusunu da cevapladık.

Samsung Galaxy A30 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 403 PPI

: Yaklaşık 403 PPI İşlemci : Exynos 7904

: Exynos 7904 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 14 nm

: 14 nm RAM : 3 GB / 4 GB

: 3 GB / 4 GB Depolama : 32 GB / 64 GB

: 32 GB / 64 GB Arka Kamera : 16 MP + 5 MP

: 16 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 4000 mAh

: 4000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 165 gram

: 165 gram Boyut: 158,5 x 74,7 x 7,7 mm

Samsung Galaxy A30, Infinity-V ekrana sahiptir. Bu ekran, 6.4 inç genişlik ve 19.5:9 oranında 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. 4000 mAh bataryaya sahip olan telefon, hızlı şarj teknolojisiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Galaxy A30 gücünü 4 çekirdekten oluşan Exynos 7904 işlemciden alıyor. Cihaz, 3 GB / 4 GB RAM ile 32 GB / 64 GB depolama alanı seçeneklerinden oluşuyor. MicroSD kart destekli olarak tasarlanan telefonun arka kısmındaysa parmak izi sistemi yer alıyor. Bu sistem, telefona güvenli erişim sağlatıyor.

Cihazın ön kamerası 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığındadır. Telefonun arka tarafında çift kamera yer alıyor. Samsung Galaxy A30’un arka kameralarından birisi 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram açıklığına sahiptir. Diğer kameraysa 16 MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram açıklığında dizayn edilmiştir.

Samsung Galaxy A30 Fiyatı Ne Kadar?

Beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri sunan Samsung Galaxy A30 modelinin 64 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 898 TL civarında fiyata satılıyor. İkinci el Galaxy A30 modeli ise 3.500 TL ile 4 bin TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Samsung Galaxy A30 2024’te Satın Alınır mı?

2019 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy A30 modeli yerine 2023 veya 2024 yılında piyasaya sürülen güncel bir akıllı telefon satın almak daha mantıklıdır. 10 bin 970 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A25 modelini tercih edebilirsiniz.

Günümüzde satın alınabilecek telefonlar arasında 15 bin 148 TL civarında fiyata satılan POCO X6, 15 bin 50 TL civarında fiyata satılan Realme 11 Pro, 14 bin 999 TL civarında fiyata satılan OnePlus Nord CE 3 Lite ve daha pek çok model mevcut.

Bu rehberde Samsung Galaxy A30 2024 yılında satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.