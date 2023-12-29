Samsung Galaxy M15 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy M15 özellikleri ile öne çıkabilir. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alacak? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çeken Samsung Galaxy M14 5G modeli 2023 yılının mart ayında tanıtıldı. Galaxy M14'ün tanıtılmasının ardından Galaxy M15 merak içerisinde beklenmeye başlandı.

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy M15 fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Samsung Galaxy M15 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G99 veya Dimensity 6100+

: MediaTek Helio G99 veya Dimensity 6100+ RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj: 25W

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve maksimum 800 nite kadar parlaklık sunabilir. İddiaya göre akıllı telefon 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Telefon 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Galaxy M14 modelinin 15W kablolu hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim. RAM tarafında 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın yer alacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy M15 Fiyatı

Samsung Galaxy M15 isimli modelin 200 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Akıllı telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyata sahip olabilir.

Samsung Galaxy M15 Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy M15 modelinin 2024 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı yeni akıllı telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy M15 ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.