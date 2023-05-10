Samsung Galaxy A54 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Samsung Galaxy A serisinin sevilen cihazlarından biri olan A54’ün suya ve toza ne derece dayanıklı olduğu Samsung kullanıcıları tarafından merak ediliyor. IP sertifikası ile derecelendirilmiş olan Samsung Galaxy A54, yüksek ölçüde toza ve suya dayanıklı olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Toza dayanıklılık konusunda ortam koşulları ve kullanım şekline ilişkin bazı parametreler devreye giriyor. Suya dayanıklılık konusunda ise suyun türü, derinliği, akış hızı ve cihaza temas ettiği noktalar belirleyici oluyor. Genel özelliklerine baktığımızda Samsung Galaxy A54, büyük ekranı, farklı renk seçenekleri, AMOLED teknolojisi ve güçlü kamerası ile öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A54 Suya Dayanıklı mı?

Samsung Galay A54’ün toza ve suya dayanıklılığını simgeleyen sertifikaya göre bu cihaz IP67 derecelendirmesine sahip.

IP harflerinden sonra gelen rakam toza karşı dayanıklılığı ifade ederken, bu derecelendirmenin son basamağında yer alan rakam suya dayanıklılığın ölçütü olarak kabul ediliyor. Toza dayanıklılığın minimum değeri 0, maksimum değeri ise 6 olarak belirtiliyor.

Suya dayanıklılık için ise 0 ile 8 aralığında değerlendirme yapılıyor. Dolayısıyla IP67 derecelendirmesindeki 6 rakamı, toza karşı cihazın maksimum dayanıklılığa sahip olduğunu gösteriyor.

Suya dayanıklılıkta maksimum değerin 8 olduğunu göz önünde bulundurursak, son hanede yer alan 7 rakamı, Samsung Galaxy A54’ün suya önemli ölçüde dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy A54’ün suya dayanıklı olması cihazı tamamen suyun içinde uzun süre bırakabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yalnızca belli koşullar altında belli bir miktar suya maruz kaldığında Samsung Galaxy A54 suya karşı dayanıklılık gösteriyor.

Samsung Galaxy A54 Su Geçirir mi?

Samsung Galaxy A54 su geçirmeme açısından başarılı bir ürün olsa da bu durum suyun fiziksel özellikleri, akış hızı, derinliği gibi çeşitli parametrelere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Ayrıca cihazı ne kadar süre boyunca suya maruz bıraktığınız da büyük bir önem taşıyor.

Samsung Galaxy A54’ün su geçirmeme özelliğinden verim almak için dikkat etmeniz gereken noktalar şu şekilde sıralanıyor:

IP67 sertifikasına sahip olan ürün için derinlik olarak 1 metreyi geçmemek gerekiyor.

Su geçirmeme özelliği yalnızca tatlı sularda kullanılabiliyor.

Tuzlu su, havuz ve deniz suyunda kullanılması önerilmiyor.

1 metre derinlik ve tatlı su koşulları sağlandığında cihazın suda kalma süresinin 30 dakikanın üstünde olmaması gerekiyor.

Suya ve toza dayanıklılık değerleri başlangıç için geçerli olsa da kullanıma bağlı olarak zaman içinde bu özellikler zayıflayabiliyor.

Alkollü içecekler ve tatlı su haricindeki diğer sıvılar, cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihazların içinde daha hızlı bir şekilde ilerleme özelliğine sahip. Bu yüzden cihazınızı bu tip sıvılardan korumanız şart.

Suyun akış hızına bağlı olarak bu koşullar sağlandığında bile cihaz hasar alabiliyor. Yüksek debili, hızlı akan suların altında cihazı tutmamanız gerekiyor. Durağan suda, derinlik ve süre şartlarına uyarak cihazınızın su geçirmeme özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Uygun koşullarda cihaza zarar vermeyecek şekilde suya maruz kalan Samsung Galaxy A54’ü kurulamak için temiz bir bez kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy A54 ürününüz ilk aşamada bu özelliklerle elinize ulaşsa da zaman içinde düşme, darbe alma gibi durumlar nedeniyle su ve toz geçirmeme özelliklerinde bozulmalar meydana gelebiliyor.

Samsung Galaxy A54’ün Diğer Özellikleri

Samsung Galaxy A54 şık tasarımı ve fonksiyonel özellikleri ile dikkat çeken yeni nesil akıllı telefonlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A54’ün su ve toza karşı dayanıklılığına ek olarak önem taşıyan diğer özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün: