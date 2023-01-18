iPhone 14 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sürülen iPhone modellerinden birini kullanan pek çok kişi, iPhone 14 serisi su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max dahil olmak üzere dört farklı modelden oluşan iPhone 14 serisi 2022 yılında satışa sunuldu. Piyasaya sürüldüğü dönemde önemli bir başarının altına imza atan cihazlar, günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

iPhone 14 su geçiriyor mu sorusunun cevabı, pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Bu yazıda geçtiğimiz yıl çıkan ve yoğun ilgiyle karşılaşan iPhone modellerinin su geçirip geçirmediğini açıkladık.

iPhone 14 Serisi Su Geçirir mi?

Güçlü donanım bileşenleri ile dikkat çeken iPhone modellerinin suya karşı dayanıklı olup olmadığı oldukça merak ediliyor. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max isimli modellerde IP68 sertifikası yer alıyor.

Suya karşı dayanıklı olmayan akıllı telefonlar su ile temas etmesi hâlinde ses gelmeme, görüşme sırasında sesin gitmemesi ve hatta çalışmama gibi çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilir. IP68 sertifikası, iPhone 14 serisinde modellerinde söz konusu sorunların yaşanmasını önlüyor.

IP68 sertifikasının telefonları su geçirmez yapmadığını, yalnızca suya karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklılık sağladığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle cihazınızı bilerek suya daldırmamanız gerekiyor. Ayrıca saunada ya da buhar odasında yer almak da cihazda sıvı hasarı meydana gelmesine sebep olabilir.

iPhone 14 Suya Dayanıklı mı?

Çok şık bir tasarıma sahip ve 172 gram ağırlığındaki iPhone 14 modelinde IP68 sertifikası yer alıyor. Cihazda yer alan bu sertifika, 6 metre derinliğindeki suda 30 dakika boyunca suya karşı dayanıklılık sağlıyor.

iPhone 14 Plus Suya Dayanıklı mı?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 14 Plus'ta da tıpkı iPhone 14 modelinde olduğu gibi IP68 sertifikası bulunuyor. 203 gram ağırlığındaki iPhone modeli, 6 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suda kalabiliyor.

iPhone 14 Pro Suya Dayanıklı mı?

Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan iPhone 14 Pro isimli akıllı telefon modelinde de tıpkı serinin diğer modellerinde olduğu gibi IP68 sertifikası bulunuyor. Cihaz, söz konusu sertifika sayesinde 6 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya dayanıklılık sağlayabiliyor.

iPhone 14 Pro Max Suya Dayanıklı mı?

Sahip olduğu 4323 mAh batarya kapasitesi, gelişmiş kamera özellikleri ve ekran boyutuyla dikkat çeken iPhone 14 Pro Max modeli de sahip olduğu sertifika sayesinde suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Telefon, 6 metreye derinliğe kadar 30 dakika boyunca suda kalabiliyor.

Not: Suya karşı dayanıklı olan akıllı telefon modellerinin de su geçirebileceğini tekrar hatırlatalım. Dolayısıyla telefonunuzu bilerek su ile temas ettirmemenizde fayda var.

Bu yazıda iPhone 14 serisi su geçirmez mi sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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