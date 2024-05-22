12 GB RAM'e Sahip Samsung Galaxy C55 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy C55 özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun ekranında 120Hz yenileme hızı mevcut. Peki, cihazda hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 22 Nisan 2024 tarihinde Galaxy C55 modelini tanıttı. Bu rehberde Samsung Galaxy C55 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy C55 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED+

: Super AMOLED+ Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 393 PPI

: Yaklaşık 393 PPI İşlemci : Snapdragon 7 Gen 1

: Snapdragon 7 Gen 1 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro

: 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro Arka Kamera Video Kaydı : 4K ve 1080p

: 4K ve 1080p Ön Kamera : 50 MP geniş açılı

: 50 MP geniş açılı Ön Kamera Video Kaydı : 4K ve 1080p

: 4K ve 1080p Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 14 tabanlı One UI 6.1

: Android 14 tabanlı One UI 6.1 Kalınlık : 7,8 mm

: 7,8 mm Ağırlık: 180 gram

Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisine sahip telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Orta segment telefonlar arasında yerini alan Galaxy C55'te 256 GB depolama alanı mevcut. 180 gram ağırlığındaki cihaz 163,9 x 76,5 x 7,8 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy C55 Fiyatı

8 GB RAM ve 256 GB Depolama : 1.999 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 18.097 TL)

: 1.999 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 18.097 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.299 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 20.813 TL)

Samsung Galaxy C55 Çin'de piyasaya sürüldü. Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy C55 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.