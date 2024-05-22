12 GB RAM'e Sahip Samsung Galaxy C55 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy C55 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte orta segmentte konumlanan yeni akıllı telefon!
Samsung Galaxy C55 özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun ekranında 120Hz yenileme hızı mevcut. Peki, cihazda hangi donanım bileşenleri yer alıyor?
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 22 Nisan 2024 tarihinde Galaxy C55 modelini tanıttı. Bu rehberde Samsung Galaxy C55 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.
Samsung Galaxy C55 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED+
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 393 PPI
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K ve 1080p
- Ön Kamera: 50 MP geniş açılı
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K ve 1080p
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6.1
- Kalınlık: 7,8 mm
- Ağırlık: 180 gram
En İyi Fiyat - Performans Telefonlar - 2024
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Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisine sahip telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Orta segment telefonlar arasında yerini alan Galaxy C55'te 256 GB depolama alanı mevcut. 180 gram ağırlığındaki cihaz 163,9 x 76,5 x 7,8 mm boyutlarında.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
Samsung Galaxy C55 Fiyatı
- 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 1.999 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 18.097 TL)
- 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.299 Çin yuanı (tahmini Türkiye fiyatı 20.813 TL)
Samsung Galaxy C55 Çin'de piyasaya sürüldü. Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.
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Bu rehberde Samsung Galaxy C55 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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