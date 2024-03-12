Samsung Galaxy F15 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung orta segmente yönelik yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Samsung Galaxy F15 artık resmi olarak satışta! Teknoloji devinin bu cihazda sunduğu özellikler kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Bu yazımızda Samsung’un yeni ürünü Galaxy F15’in özelliklerini detaylandırıyoruz. İşte, cihazın fonksiyonları ve fiyatı!

Samsung Galaxy F15 Özellikleri

6,6 inçlik ekrana sahip olan cihazda MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti kullanılmış. Ön yüzeyde su damlası formundaki çentik detayı ve 13 MP çözünürlüğe sahip olan bir özçekim kamerası bulunuyor.

Arka tasarımına baktığımızda üçlü kamera diziliminin olduğunu görüyoruz. Yan tarafta cihazın açma kapama düğmesi ile birlikte bir adet parmak izi sensörü mevcut.

Üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan model Android 14 One UI 6 işletim sistemine sahip. Renk seçenekleri ise Ash Black, Jazzy Green ve Groovy Violet olarak isimlendiriliyor.

Cihazın teknik özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

Ekran boyutu: 6.6 inç

Ekran teknolojisi: Super Amoled

Çözünürlük: FHD+ 1080 x 2340 px

Ekran yenileme hızı: 90 Hz

Piksel yoğunluğu: 396 ppi

Batarya: 6000 mAh

Hızlı şarj: 25 W

İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+

RAM: 4 / 6 GB

Dahili hafıza: 128 GB

Arka kamera: 50 + 5 (Ekstra geniş açı) + 2 (Makro çekim) MP

Ön kamera: 13 MP

Video çözünürlüğü: 1080p Full HD

Boyut: 160.1 x 76.8 x 9.3 mm

Ağırlık: 217 gram

Renk seçenekleri: Yeşil, siyah ve mor

İşletim sistemi: Android 14 One UI 6

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

Samsung Galaxy F15 Fiyatı

Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy F15 Hindistan pazarında satışa sunuldu. Cihazın satış fiyatı tercih edilen RAM kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Yurt dışında 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızası bulunan modelin başlangıç fiyatı 156 dolar olarak belirtilmiş.

TL bazında baktığımızda yaklaşık 5.000 TL gibi bir tutara denk geliyor. Bu rakama vergilerin dahil olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ve satış fiyatının ne kadar olacağı ise henüz net değil.

Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye gelirse almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!