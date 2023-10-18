Samsung Galaxy M14 5G Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy M14 5G özellikleri ve fiyatı ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte bütçe dostu akıllı telefon modeli!
Güney Kore merkezli Samsung tarafından 2023 yılının mart ayında yapılan tanıtımla birlikte Samsung Galaxy M14 5G'nin özellikleri belli oldu. Peki, yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?
Samsung Galaxy M14 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: PLS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 400 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Exynos 1330
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 5 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Yazılım: Android 13 tabanlı One UI core 5.1
- Ağırlık: 206 gram
- Kalınlık: 9,4 mm
4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan Galaxy M14 5G'de Exynos 1330 işlemcisi ve Mali-G68 MP2 GPU bulunuyor. 166,8 x 77,2 x 9,4 mm boyutlarındaki telefonun depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, PLS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Peki, Samsung Galaxy M14 5G fiyatı ne kadar?
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Bu rehberde Samsung Galaxy M14 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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