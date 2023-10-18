Samsung Galaxy M14 5G Özellikleri ve Fiyatı

Güney Kore merkezli Samsung tarafından 2023 yılının mart ayında yapılan tanıtımla birlikte Samsung Galaxy M14 5G'nin özellikleri belli oldu. Peki, yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

Samsung Galaxy M14 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 400 PPI

: Yaklaşık 400 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : Exynos 1330

: Exynos 1330 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 5 nm

: 5 nm RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 5G / 4G

: 5G / 4G Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 13 tabanlı One UI core 5.1

: Android 13 tabanlı One UI core 5.1 Ağırlık : 206 gram

: 206 gram Kalınlık: 9,4 mm

4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan Galaxy M14 5G'de Exynos 1330 işlemcisi ve Mali-G68 MP2 GPU bulunuyor. 166,8 x 77,2 x 9,4 mm boyutlarındaki telefonun depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, PLS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Peki, Samsung Galaxy M14 5G fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy M14 5G Fiyatı

Samsung Galaxyx M14 5G modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 6 bin 789 TL fiyata satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy M14 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.