Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy A34 5G özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Samsung tarafından üretilen akıllı saat!
2023 yılının mart ayında tanıtılan Samsung, Galaxy A34 5G özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?
Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 390 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1080
- İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Yazılım: Android 13 tabanlı One UI 5.1
- Ağırlık: 199 gram
- Kalınlık: 8,2 mm
Fiyat performans telefonlar arasında yer alan Galaxy A34 5G modelinin arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.
Telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka kameralar 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS ve 720p 480 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 4K 30 FPS ve 1080p 30 FPS video kaydedebiliyor.
6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 390 PPI piksel yoğunluğu ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile beraber gelen telefon 161,3 x 78,1 x 8,2 mm boyutlarında.
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Samsung’un eş zamanlı olarak piyasaya sunduğu Galaxy A54 ve Galaxy A34 modelleri arasında birçok yönden benzerlikler bulunuyor.
Samsung Galaxy A34 5G Fiyatı
Gümüş, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Galaxy A34 5G modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12.499 TL, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 13.599 TL fiyata satılıyor.
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Bu rehberde Samsung Galaxy A34 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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