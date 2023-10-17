Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının mart ayında tanıtılan Samsung, Galaxy A34 5G özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 390 PPI

: Yaklaşık 390 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 1080

: MediaTek Dimensity 1080 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 48 MP + 5 MP + 2 MP

: 48 MP + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel : 5G / 4G

: 5G / 4G Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Yazılım : Android 13 tabanlı One UI 5.1

: Android 13 tabanlı One UI 5.1 Ağırlık : 199 gram

: 199 gram Kalınlık: 8,2 mm

Fiyat performans telefonlar arasında yer alan Galaxy A34 5G modelinin arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.

Telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka kameralar 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS ve 720p 480 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 4K 30 FPS ve 1080p 30 FPS video kaydedebiliyor.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 390 PPI piksel yoğunluğu ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile beraber gelen telefon 161,3 x 78,1 x 8,2 mm boyutlarında.

Samsung Galaxy A34 5G Fiyatı

Gümüş, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Galaxy A34 5G modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12.499 TL, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 13.599 TL fiyata satılıyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A34 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.