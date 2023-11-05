Samsung Galaxy M21 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken Samsung Galaxy M21'in özellikleri neler? Bu sorunun yanıtı, yeni telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy M21 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 403 PPI

: Yaklaşık 403 PPI İşlemci : Exynos 9611

: Exynos 9611 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 10 nm

: 10 nm RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP + 8 MP + 5 MP

: 48 MP + 8 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, 720p 240 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, 720p 240 FPS Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Ağırlık : 188 gram

: 188 gram Kalınlık: 8,9 mm

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy M21, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve yaklaşık 430 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri sunan telefon 159 x 75,1 x 8,9 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Samsung Galaxy M21 Fiyatı Ne Kadar?

Mavi, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy M21 modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 390 TL civarında fiyata satılıyor.

Samsung Galaxy M21 2023'te Alınır mı?

2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy M21 yerine daha güncel bir akıllı telefon modeli satın almak daha mantıklıdır. Örneğin 2023 yılında piyasaya sürülen ve 256 GB depolama alanna sahip sürümü 13 bin 599 TL'ye satılan Samsung Galaxy A34 5G modelini alabilirsiniz.

Tercih edilebilecek akıllı telefonlar arasında 12 bin 999 TL'ye satılan Xiaomi Note 12 Pro, 14 bin 999 TL fiyata sahip Poco X5 Pro ve 10 bin 382 TL civarında fiyat etiketiyle satılan Honor X9a da bulunuyor. Telefonların fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy M21 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.