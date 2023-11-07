Samsung Galaxy M32 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Samsung Galaxy M32'nin özellikleri neler? Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy M32 2023'te satın alınır mı? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından piyasaya sürülen telefonları kullanmak keyif alan pek çok kişi, Samsung Galaxy M32'nin özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Samsung Galaxy M32 Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 411 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 20 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Ağırlık: 180 gram
- Kalınlık: 8,4 mm
Samsung marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.
Telefonun ön yüzeyinde 20 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. MediaTek Helio G80 işlemcisine ve Mali-G52 MC2 GPU'ya sahip telefon 159,3 x 74 x 8,4 mm boyutlarında.
En İyi Samsung Telefonlar - 2023
2023 yılında satın alabilecek en iyi Samsung telefonlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı akıllı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Samsung Galaxy M32 Fiyatı Ne Kadar?
Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy M32 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 500 TL civarında fiyata satılıyor.
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Güçlü bataryası ile dikkat çeken Honor X9A, ince ve şık tasarımıyla da kullanışlılık sağlıyor. Canlı ve parlak ekran özelliklerinin yanı sıra farklı hafıza seçenekleri ile piyasaya sürülen akıllı telefon modelinin pil ömrünün uzun olması, en büyük avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.
Samsung Galaxy M32 2023'te Satın Alınır mı?
Uzun kullanım için 2021 yılında satışa sunulan Galaxy M32 modelini satın almak mantıklı değildir. Bunun yerine daha güncel bir telefon tercih edilmelidir. Örneğin 2023'te piyasaya sürülen Samsung Galaxy A34 5G satın alınabilir.
2023 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 12 Pro modeli de tercih edilebilir. Bunların yanı sıra tercih edilebilecek telefonlar arasında Poco X5 Pro, Samsung Galaxy M34 5G vivo Y36 ve Honor X9a da bulunuyor.
Samsung Galaxy M34 5G Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy M34 5G, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Gücünü Exynos 1280 yonga setinden alan telefon giriş ve orta segmente hitap ediyor.
Bu rehberde Samsung Galaxy M32 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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