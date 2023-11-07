Samsung Galaxy M32 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından piyasaya sürülen telefonları kullanmak keyif alan pek çok kişi, Samsung Galaxy M32'nin özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy M32 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 411 PPI

: Yaklaşık 411 PPI İşlemci : MediaTek Helio G80

: MediaTek Helio G80 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ağırlık : 180 gram

: 180 gram Kalınlık: 8,4 mm

Samsung marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 20 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. MediaTek Helio G80 işlemcisine ve Mali-G52 MC2 GPU'ya sahip telefon 159,3 x 74 x 8,4 mm boyutlarında.

Samsung Galaxy M32 Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy M32 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 500 TL civarında fiyata satılıyor.

Samsung Galaxy M32 2023'te Satın Alınır mı?

Uzun kullanım için 2021 yılında satışa sunulan Galaxy M32 modelini satın almak mantıklı değildir. Bunun yerine daha güncel bir telefon tercih edilmelidir. Örneğin 2023'te piyasaya sürülen Samsung Galaxy A34 5G satın alınabilir.

2023 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 12 Pro modeli de tercih edilebilir. Bunların yanı sıra tercih edilebilecek telefonlar arasında Poco X5 Pro, Samsung Galaxy M34 5G vivo Y36 ve Honor X9a da bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy M32 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.