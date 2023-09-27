Samsung Galaxy M34 5G Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy M34 5G, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Gücünü Exynos 1280 yonga setinden alan telefon giriş ve orta segmente hitap ediyor.

Üst donanımlardan oluşan Samsung’un bu telefonunda kamera öne çıkıyor. Ayrıca 6000 mAh batarya kapasitesi de cihazı güçlü kılan önemli özellikler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy M34 5G Özellikleri

Ekran çözünürlüğü: Full HD+

Depolama:128 GB

Ön kamera: 13 MP

Ekran boyutu: 6.5 inç

Hızlı şarj: 25W

İşlemci: Exynos 1280

Ekran teknolojisi: Super AMOLED

Arka kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya kapasitesi: 6000 mAh

RAM: 6 GB / 8GB

Ekran yenileme hızı: 120Hz

Bağlantı: USB Type-C, 4G VoLTE, GPS/ GLONASS/ Beidou, 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

Samsung Galaxy M34 5G, bir önceki M33 modeline kıyasla daha güçlü özelliklerden oluşuyor. Yeni modelde su damlası şeklinde çentik bulunuyor. Aynı zamanda arkasındaki kamera modülünde de önemli değişiklikler yapılmış.

Telefonun arka kısmında 50 megapiksel çözünürlüklü geniş açılı kamera yer alıyor. 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamerası da var. Bunun yanı sıra 8 megapiksel çözünürlüklü de ultra geniş açılı kamerası bulunuyor. Telefonun ön kısmındaki kameraysa 32 MP çözünürlüktedir.

Telefon M33’e kıyasla ince olmasına rağmen pil kapasitesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 10 gram ağırlaşmış. Telefon, parlak ve yumuşak yüzeyden oluşuyor. Çok rahat tutulup, kullanılabilecek şekilde tasarlanan cihaz; gümüş, mavi ve lacivert renk seçeneklerinden oluşmaktadır.

Samsung Galaxy M34 5G, Full HD+ çözünürlüklü 6,5 inç AMOLED ekranlı olarak geliştirildi. Bu telefonun ekran yenileme hızı, 120Hz’dir. Telefon ekranı, Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Ekrandaki Vision Booster isimli özellik telefonun rahat kullanılmasını sağlıyor.

Samsung, bahsedilen telefon için 5 sene güvenlik ve 4 sene de Android güncellemesi garantisi sunuyor.

Telefonun alt kenarında;

Mikrofon,

5 mm kulaklık jakı,

USB-C portu,

Hoparlör yer alıyor.

Telefonun sağ kenar kısmındaysa parmak izi okuyucusuyla ses tuşlarının entegre edildiği bir adet güç düğmesi yer alıyor. Sol kenar kısmındaysa microSD kart ile nanoSIM alanı bulunuyor.

Samsung Galaxy M34 5G Fiyatı

15 Temmuz’da piyasaya çıkan cihaz, ülkemizde şu an ön siparişle satın alınabiliyor. Samsung Galaxy M34 5G’nin 6 GB + 128 GB’lık versiyonu, 10.999 TL'den kullanıcıyla buluşuyor.

Siz, Samsung'un yeni piyasaya sunulan bu telefonunu fiyat-performans açısından nasıl değerlendirirsiniz?