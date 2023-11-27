Samsung Galaxy M52 5G Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Samsung Galaxy M52 5G özellikleri neler? Geçtiğimiz yıllarda çıkan Galaxy M52 5G 2023 yılında satın alınır mı? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Samsung Galaxy M52 5G özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon modeli neler sunuyor?
Samsung Galaxy M52 5G Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 393 PPI
- İşlemci: Snapdragon 778G 5G
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- GPU: Adreno 642L
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Ağırlık: 173 gram
- Kalınlık: 7,4 mm
Samsung marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
Samsung Galaxy M52 5G Fiyatı
Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy M52 5G isimli akıllı telefon modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 650 TL civarında fiyata satılıyor.
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Samsung Galaxy M52 5G 2023'te Satın Alınır mı?
Satın alacağınız telefonu uzun süre boyunca kullanmak istiyorsanız 2021 yılında satışa sunulan Galaxy M52 5G yerine daha güncel bir telefonu tercih edebilirsiniz. Örneğin 2023 yılında piyasaya sürülen ve 13 bin 599 TL'ye satılan Samsung Galaxy A34 5G modelini satın alabilirsiniz.
Tercih edilebilecek akıllı telefonlar arasında yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken ve 9 bin 599 TL fiyata sahip olan Samsung Galaxy M34 5G, 12 bin 599 TL'ye satılan Xiaomi Redmi Note 12 Pro, 14 bin 599 TL fiyat etiketine sahip Poco X5 Pro ve daha pek çok model bulunuyor.
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Bu rehberde Samsung Galaxy M52 5G 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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