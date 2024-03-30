Samsung Galaxy M55 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung, akıllı telefon kategorisinde geçtiğimiz günlerde tanıttığı A serisinin ardından şimdi de orta segmente yönelik olarak geliştirdiği M serisindeki bazı cihazların lansmanı için hazırlanıyor. Bu cihazların M55 ve M15 olduğu bilgisi paylaşıldı.

M55’in bazı özellikleri lansman öncesinde sızdırılmıştı. Lansmanda ise bazı özellikler netlik kazandı. Bu yazımızda “Samsung Galaxy M55’te bizi bekleyen özellikler neler? Cihazın satış fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak?” sorularını cevaplıyor olacağız. İşte, detaylar!

Samsung Galaxy M55 Özellikleri

Siyah ve gökyüzü mavisi renk seçenekleri ile gelen cihaz ince tasarımı ile adından söz ettiriyor.

Söylentilere göre Galaxy M55 şimdiye kadar piyasaya sürülen en ince telefon olmaya aday.

İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 kullanılmış. Grafik işlemcisi ise Adreno 662.

8 çekirdekli CPU bulunan cihazın batarya kapasitesi 5000 mAh olup 45 W’luk hızlı şarj desteği mevcut.

Hafıza özelliklerini incelediğimizde 8 ve 12 GB’lık RAM seçeneklerinin bulunduğunu görüyoruz.

Dahili hafıza seçenekleri 256 GB’a kadar çıkıyor.

6.7 inçlik süper AMOLED+ ekrana sahip olması beklenen cihazın ekran yenileme hızı 120 Hz olacak.

Cihazın varsayılanında Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi kullanılacak ve kullanıcılara 4 yıl güncelleme sözü verilecek.

50 + 8 + 2 MP’lik üçlü arka kamera setine 50 MP’lik ön kamera eşlik ediyor olacak.

Android tarihinde bir ilk olan en yüksek çözünürlüklü ön kamera bu modelde bizi karşılıyor. Varsayılan ayarda 12 MP çözünürlük aktif olacak. Kullanıcılar bu değeri 50 MP’e kadar yükseltebilecek.

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantılarının yanı sıra Dolby Atmos desteği de mevcut.

Samsung Galaxy M55 Fiyatı

İlk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek olan telefonun başlangıç fiyatı tahminlere göre 32.990 Hindistan Rupisi civarında olacak.

Dolar olarak baktığımızda cihazın fiyatının 395 dolara denk geldiğini görüyoruz.

Yani yaklaşık 12.700 TL ediyor ancak bu fiyata vergi dahil değil. Türkiye’ye geldiğinde bu rakama eklenecek vergilerle cihazın fiyatı 25.800 TL seviyesine yükselebilir.

Samsung Galaxy M55 Çıkış Tarihi

Cihaz için tahmini çıkış tarihi bazı kaynaklarda 8 Mayıs 2024 olarak belirtiliyor. Bu tarih kesin olmamakla birlikte cihazın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı da şu an için merak konusu.

Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Türkiye’ye geldiğinde almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!