Samsung Galaxy S21 FE 5G Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Samsung Galaxy S21 FE 5G su geçirir mi sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Galaxy S21 FE 5G suya dayanıklı mı sorusunun cevabı!
2023 yılının temmuz ayında tanıtılan yenilenmiş sürüm Samsung Galaxy S21 FE 5G su geçirir mi? Bu sorunun cevabı, Samsung marka akıllı telefon kullanmaktan keyif alan çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor.
Bu rehberde Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen Samsung Galaxy S21 FE 5G suya dayanıklı mı sorusunu yanıtlayacağız. Bu soruyu yanıtlamadan önce telefonun neler sunduğuna göz atalım.
Samsung Galaxy S21 FE 5G (2. Nesil) Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
Telefonun arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor.
Samsung marka akıllı telefonun dahili depolama alanı tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon modeli 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
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Samsung Galaxy S21 FE 5G 2. nesil modeli suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. IP68 sertifikaya sahip olan akıllı telefon maksimum 1,5 metre derinlikte yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar.
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Bu rehberde Samsung Galaxy S21 FE 5G (2. nesil) suya karşı dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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