Samsung Galaxy Tab A9 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy’nin en yeni tablet modeli Galaxy Tab A9, ‘bütçe tableti’ olarak isimlendiriliyor. Cihazın özelliklerine dair detaylı bir liste yayınlanmamış olsa da bu özelliklere ilişkin bazı veriler ve tahminler kullanıcıları heyecanlandırıyor.

Bir süredir hakkında çıkan sızıntı haberlerle gündeme damgasını vuran Galaxy Tab A9 çok yakında resmi olarak tanıtılacak. İlk olarak Hindistan'da çıkması beklenen tabletin sahip olduğu özellikler, çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaki en güncel bilgileri bu yazımızda sizin için bir araya getiriyoruz.

Samsung Galaxy Tab A9 Özellikleri

LCD panelli 800 x 1340 px çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelmesi bekleniyor.

Helio G99 yonga setinin geliştirilmiş bir versiyonu kullanılacak.

4 GB RAM ve 4G bağlantı desteği sunması bekleniyor.

İşletim sistemi olarak Android 13 – One UI 5.1 karşımıza çıkıyor.

Hindistan kaynaklı verilere göre ekranın 8.7 inç büyüklüğünde olacağı ve ekran yenileme hızının 120 Hz olacağı belirtiliyor.

Aynı kaynakta bulunan bilgilere göre 5000 mAh kapasitesye sahip bir batarya ve 25 W hızlı şarj desteği cihaz özelliklerine ilişkin beklentiler arasında yer alıyor.

Kamera özelliklerine ilişkin olarak ana kamera için 13 MP ön kamera için ise 5 MP’lik bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Tab A9 Fiyatı

Samsung Galaxy Tab A9 için henüz kesinleşmiş bir fiyat belirtilmiyor. Ancaj genel anlamda düşük bütçeli bir cihaz olması bekleniyor.

Bazı kaynaklarda 22.900 bazılarında ise 25.990 Hindistan Rupisi gibi bir fiyat beklentisinden söz ediliyor. Bu da yaklaşık olarak 275 – 311 dolar aralığına tekabül ediyor.

Samsung Galaxy Tab A9 Çıkış Tarihi

Amazon Hindistan’da yayınlanan bir teaser ve bu teaser’ın URL’sindeki bilgilere göre cihazın bu coğrafyada çıkması beklenen tarih 5 Ekim 2023.

Ancak henüz konuyla ilgili firma tarafından yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor. Ayrıca cihazın Hindistan’ın yanı sıra kısa süre içinde farklı pazarlarda da satışa çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy Tab A9’un ardından 5G bağlantı destekli A9+ sürümünün de geleceği düşünülüyor. Hindistan’da bulunan BIS otoritesinden sertifika alan bu sürüm Tab A9 ile birlikte 5 Ekim tarihinde satışa sunulacak mı bilinmiyor.